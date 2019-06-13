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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 13 Haziran 2019, Perşembe

Bekarım ve mutsuzum

24 yaşındayım. Bekarım ve çok mutsuzum. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?
TABİ ki olabilir. Kadın veya erkek olduğunu belirtmemişsin ama fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, ilişki kadar enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı ve hormonları değişir. Her şeyin aşırısı zarardır. Ruhsal ve bedensel sakıncaları olabilir. Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka psikiyatriste görün.

Doktor tavsiyesiyle antidepresan kullandım. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Bunalıma girdim. Tekrar nasıl iyi olabilirim?
ANLADIĞIM kadarıyla ruh halinde, sosyal hayatında ve bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir.
Önce iç hastalıkları uzmanına ve psikolog desteğine ihtiyaç var.
Korkularını bir kağıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin bunu da yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa, sen de yaparsın.

ÜROLOJİYE GÖRÜN

2 yıl önce idrar yolum daraldığı için ameliyat oldum. Şimdi idrar yaparken zorluk çekiyorum. Neden?
TEKRAR daralma olabilir. Onun dışında, özellikle prostat bezi hastalıklarında kesik kesik idrar yapma şikayeti görülür. İdrar yolu enfeksiyonları açısından da dikkatli olmak gerekir. Tekrar üroloji uzmanıyla konuş. İhmal etme.

Yaşım 44. Masabaşı işte çalışıyorum. Halsizim ve şişmanım. Gebelikte kan şekerim dengesizdi. Sorunum ne?
YAPACAĞIN en önemli hareket, iç hastalıkları uzmanına gitmen ve bazı kan testlerini yaptırmandır.
En azından 2 saatlik şeker yükleme testi ve insülin eirencini öğrenmek için HOMA-IR testi yaptır.
Kan sayımı ve tiroit çalışmasını gösteren TSH gerekir. Burnun tıkalıysa, bir de şişmansan çabuk yorulursun.
Kulak burun boğaz muayenesi ol.

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor iki defa antibiyotik verdi. Ama problemim devam ediyor. Ne yapmalıyım?
İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve antibiyogram yapılabilir. Şeker hastalığı ve böbrekte enfeksiyon görülebilir. İşin peşini bırakma.
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