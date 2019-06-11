Tadınız kaçmasın
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
42 yaşındayım. Daha önce Hepatit- B geçirdim. İlk evliliğimden 19 yaşında bir çocuğum var. Yeniden evlendim. Eşim 46 yaşında. Çocuğumuz olmuyor. Eşimin yaşından kaynaklı mı?
YAŞ, tek başına belirleyici bir durum değil. Eşin, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına muayene olmalı. Hem üreme organ ve fonksiyonları, hem de genel beden fonksiyonları tespit edilmeli. Ayrıca sen de üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Çocuk sahibi olamamanın nedeni iki kişilik değerlendirmedir.
Sorun varsa kim ile ilgili olursa olsun tedavi ve takibe devam edin.
54 YAŞINDA CİNSELLİK
Yaşım 54. 13 yıldır şeker hastasıyım. Erkekliğim bitti. Hanımın morali de bozuk. Bu iş nasıl düzelir?
ŞEKER hastaları, sertleşme sorunları ile sık karşılaşır. Şeker, uzun süre yüksek gidiyorsa sorun olur. Hormonlar ve damar tıkanıklıkları da bu şikayetleri yapar. Yapılacaklara gelirsek... Eşinin gönlünü al.
Durumu ve hastalıklarını anlat, hatırlat.
İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Penil rdusg, Tsh, tpsa, EKG, Efor testi, Tansiyon holteri, TT ekokardiyografi, diyabet Check-Up başta olmak üzere tetkik ve filmler çektir. Diyet yap. Şekeri dengede tut.
ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM
44 yaşındayım. 6 aydır ilişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Erkeklerin de menopoz dönemi olurmuş. Sizce de ben buna girmiş olabilir miyim?
İLERİ yaş erkeklerde testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Bu dönem, genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Doktor muayenesi şart. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Andropozda daha az sertleşme olur, cinsel hayatta başarı azalır.
Sebebi bulup tedavi edelim.
SORUN KİMDE?
Eşim çocuk istiyor. Korunmuyoruz. Ama mememden süte benzer sıvı geliyor. Neden olur sizce?
ANLATTIKLARIN önemli. Memeden süte benzer sıvı gelmesinin nedenini bulmalıyız. Prolaktin hormonu bedeninde fazla ise memede şişme, ağrı ve süte benzer sıvı gelmesi olabilir. İç hastalıkları, endokrin ve kadın hastalıkları uzmanı muayenesine ihtiyaç var. Ayrıca her 2 meme için ultrasonografisi ve mamografisi gerekebilir.
EŞİM MEMNUN DEĞİL
Benim sıkıntım hanımım! 3 aylık evliyiz, ilişkide sonuçtan memnun kalmıyor. Benim nefesim kesiliyor, terden boğuluyorum.
"Hemen bittin mi?" diyor. Nedir sorun?
CİNSEL ilişki, iki kişinin de aynı zamanda rahatlaması ile sonuçlandığında başarılıdır deriz. Ayrıntıları doktorunuzla paylaşmanız gerekir. Kadınlar, erkeklere göre hazza geç ulaşır.
Genelde çiftlere ilişki önce dokunma ve sevişme süreçlerini uzun tutmalarını tavsiye ederiz. Eşinin isteklerini öğren. Bunları toparla.
Tekrar deneyin.
NEDİR BU PROSTAT?
62 yaşındayım. Merakımdan soruyorum... Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?
PROSTAT bezi, erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir. Bir çeşit sıvı üretir. İnsan neslinin devamında hayati önem taşır.
Yaptığı sıvı, erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir. Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir. Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.
DİYABET VE CİNSELLİK
4 yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastalığının erkekliği kötü etkilediğini duyuyorum. Tedbiri yok mu?
KAN glikozunu, yani şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç. Hareketsiz kalma.
Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/dl üzerindeyse mutlaka bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Kilona dikkat et.
Günde en az 5 porsiyon sebze meyve tüket. Tam tahıl ve kuru baklagiller tüket. Tuzsuz beslen. Haftanın 5 günü, düzenli olarak 30 dakika egzersiz yap. Sigaradan uzak dur. Bunları yap, erkekliğim azalır diye korkma.
HANIMDAN UTANIYORUM!
Arkadaşlarım haftada 6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir kez bile yaşayamıyorum. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır?
BAŞKASININ hayatı başkasının hayatıdır. Sen, senin normallerinle ilgilen. Korkunun ecele faydası yok.
Düzenli beslen, düzenli uyu. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Panik yok.
CİNSEL HAYATIM BOZULDU
34 yaşındayım. 2 aydır mide ilacı içtim. Bir de stres yaptım. Sertleşme sorunum başladı. Streste erkeklik bu kadar etkilenir mi?
EVET etkilenir. Her türlü gerilim bedenin çalışmasını etkiler. Ayrıca mide ilacı diye bilinen ilaçlar, bazen yan etki olarak sertleşmede azalma yapabilir. İlaç almaya başladıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü şikayette aldığınız ilacın yan etkileri ihtimali akla gelir. O ilacı almayı kes.
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