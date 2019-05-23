İkinci bahar
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu baktır. Hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
SÜPERMEN OLAMAZSIN
Hocam, 55 yaşındayım, cihaz artık çalışmıyor. "Ozon yaptır çalışır" dediler. Yaptırayım mı?
OZON tedavisi arabanın benzini gibi "doldur, sür" etkisi yapmaz. Yani bugünden yarına Süpermen'e çevirmez. Ozon tedavisi beden hücrelerini yeniler. Bedeni güçlendirir. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. TSH, glikoz metabolizma testleri, testosteron dahil bazı testler, penil doppler ultrason dahil bazı filmler gerekir. Ozon tedavisi uygulamanda sakınca yok.
Migrenim var. İftardan 1 saat sonra başım ağrıyor. Midem de bulanıyor. Ne önerirsiniz bana?
BAŞ ağrısı sırasında tansiyonunuzu ölçtürmeniz uygun olur. Tansiyonun ani yükselmasi ya da düşmesi baş ağrılarına neden olur. Kan şekeri düşmeleri de ağrı yapabilir. Bir kez doktor başvurunuz uygun olabilir. Ağrı şiddetlenirse tanı ve tedavi süresince orucunuzu ertelemeniz tıbben uygun olacaktır.
Babamın prostatı büyümüş. Kabak çekirdeğini önerdiler. Babam kalp ilacı kullanıyor. Sorun olur mu?
KABAK çekirdeği prostat bezi büyümelerinde faydalı etkileriyle bilinen bir kuru gıdadır. Ancak kanı sıvılaştıran ilaçların etkisini arttırabilir, kanamayı kolaylaştırabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlara bu nedenle tavsiye edilmez. Ayrıca parazitleri düşürücü etkisi de vardır. Oldukça önemlidir. Bu nedenle siz yiyin.
ANDROPOZ SORUNU
Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Doktor "Erken andropoz olabilirsin" dedi. Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaşlarda testesteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklar da cinsel fonksiyonları etkilenir. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur. Hemen panik yapmayın. Önce tahlilleriniz sonuçlansın.
Spor yapıyordum ancak Ramazan'da ara verdim. Kilo aldım. Ramazan'da spor yapılır mı?
ORUÇ tutarken spor yapılmaz diye bir kaide yok. Egzersiz her zaman iyidir. Oruç tutanlar, herhangi bir sportif aktivitede ya da amatörce birtakım egzersizlerde bulunmak istiyorsa; sahur ya da iftardan 2-3 saat sonra yapılması uygun olacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kanser korkusu 22 Mayıs 2019, Çarşamba Nafiz Bey, 25 yaşındayım. Cinsel organımda siğile benzer şeyler çıkıyor. Adetlerim düzenli. Kanser için tedbir...
- 63 yaşında aşk 21 Mayıs 2019, Salı Hocam, ben 63 yaşımdayım. Hanımla beraber olunca 20 gün kendimize gelemiyoruz. Vitamin de alsam nafile. Zeytin...
- Eşim şikayetçi 20 Mayıs 2019, Pazartesi 6 aylık evliyim. Eşim ilişki sırasında sürekli ağrıdan şikayet ediyor. Utandığı için de doktora gitmiyor. Ağrı...
- İsteğim azaldı 19 Mayıs 2019, Pazar İlişkide eski isteğim kalmadı. Doktor sporu önerdi. Halı saha maçı falan yaptım ama bir fark olmadı. Eşim de bana...
- Eşimin yüzü asık 18 Mayıs 2019, Cumartesi Yeni evliyim. İlişkiden sonra uyuyunca eşimin yüzü asılıyor. Neden kızıyor olabilir? Ne yapmalıyım? İlişki sonrası...