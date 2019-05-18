Eşimin yüzü asık
İlişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası okşamalar, dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı, sevgi ile minneti arttırır. Aksi durumlar ise gerilim yaratır. Cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz.
Farklı sorunlar açısından iç hastalıkları uzmanına muayene olabilirsiniz.
AIDS PROBLEMİ
Doktor Bey 34 yaşındayım. AIDS sadece cinsel ilişkiyle mi bulaşır? Bu konuda bilgi verir misiniz?
VİRÜS, HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne ve şırıngaya temas edenlere geçebilir. Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir. Yani HIV bulaşmış kan ürünü ile kişinin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.
Hocam, babam Hepatit-B hastası. Sarılık da başladı. Şimdi hastaneye yatırdılar. Ne yapmamız gerekiyor?
ÖNCELİKLE hastaneye yatırılacak kadar ilerlemiş bir durumsa önemlidir. Yatar haldeyken karaciğer çalışma testleri ve sarılık testleri takip edilir.
Beslenme ve hayati önemi olan beden fonksiyonları takip edilir. Taburcu olduktan sonra kronik Hepatit-B hastalığı veya Hepatit-B taşıyıcılığı açısından gerekli testler istenir. Hastalık önemli... İhmal etmeyin.
ÇOCUĞUM OLMUYOR
Kardeşlerimin hepsinin çocuğu oldu. Benim olmuyor. Doktor benden meni istedi. Bu test şart mı?
DOKTORLAR, kısırlıkla ilgili çiftlerin hepsinden test ister. Bu konuyu 'onur meselesi' gibi anlama. Çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen-Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır...
35 yaşında erkeğim. Reflü için tavsiyelerinizi uyguladım. Şimdi çok daha iyiyim. Acaba cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?
HAP içme. Rezene çayı iç. Yarım çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumunu bir su bardağı sıcak suya koyup on dakika bekleyerek yapılması önerilir. Gün aşırı üç çay bardağı içilebilir. Ayda iki kez beş günlük uygulamalar faydalı olabilir. Mide şikayetlerine, varsa gazına ve kabızlığına da faydalı olur. Tohumunu çiğnersen ağız kokularını da azaltabilir.
ERKEN BOŞALMA SORUNU
6 yıllık evliyim, erken boşalma sorunum Eşim mutsuz. Ne yapayım?
PANİK yok. Sertleştirici ilaçlara hemen başvurma. İlişki öncesi sevişme dönemini uzun tutun. Geciktirici jel faydalı olabilir. Düzelme yoksa üroloji ve iç hastalıkları uzmanına başvur.
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