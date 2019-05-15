İiışkiye yanaşmıyor
ANLADIĞIM kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden eşin kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Ancak eşinin cinsel aktivitesi devam edebilir.
Bu bilgileri kendisine iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin.
Gerekirse psikolog desteği alın.
SABIR ÖNEMLİ
61 yaşındayım. Prostat ameliyatından sonra eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişkiye girebilirim?
ACELE işe şeytan karışır. Ameliyat sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binme. Unutma sabreden derviş muradına ermiş.
Sahurda baklava yedim. Gün boyunca ağzım dilim kurudu. Çok acıktım. Çok uykum geldi. Baklavadan mı yoksa başka bir şey mi?
ÖZELLİKLE sahurda şeker, şekerli yiyecek-içecekler ve meyve suları hızlıca tokluk sağlayıp yeterince yemek yememizi engellerler. Ardından hızlı acıkmaya neden olur. Oruç tumanın ritmi, olumsuz etkilenir.
Başka gıdalar tüketmene rağmen şikayetlerin tekrarlarsa şeker yükleme testi yaptır. Hatta sonuçlarına göre oruç tutmayı ertelemen gerekebilir.
AĞRIM BİTMİYOR
İlişkide ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye susuyorum. Apandisitten ameliyat olmuştum. İlgisi olabilir mi?
OLABİLİR. Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir.
Bu ağrı, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.
Nafiz Bey, ben biraz şişmanım. Acaba sahur yapmadan oruç tutarsam zayıflar mıyım?
ZAYIFLAMA ya da şişmanlama, alınan enerji (gıdalar) ya da harcanan enerji (hareketlilik) arasındaki dengeyle ilgilidir.
Diyelim ki sahur yapmadınız, iftarla gece yatana kadarki sürede yağlı şekerli gıdalar tükettiniz ve gündüz hareket etmediniz.
Yine kilo alabilirsiniz. Yani yedikleriniz ve harcadıklarınız arasında denge kurarsanız mesele yok. Önemli olan dengeli öğün ve dengeli hareket etmektir.
Doktor Bey, saçımın bir tarafı saçkıran oldu. Ne yapmalıyım?
SAÇKIRAN yerine kılkıran desek daha doğru. Bu rahatsızlık her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Şeker, tiroit, kan ve romatizma hastalığın var mı araştırılsın.
Hastalık bulaşıcı değildir. Stres, matem, ayrılma ve kazalar gibi olaylar bazen hastalık için tetikleyici olabilir. Doğru cildiye uzmanına tedavi olmaya.
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