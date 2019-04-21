Eşler utanmamalı
Karagözoğlu, uyumlu cinselliğin şifresini veriyor...
GARİP BİR HİS VAR
42 yaşındayım. Son 3 haftadır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU, satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen, sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git. Çünkü genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gereklidir.
Cinsel organının bölgesindeki garip his ve orgazm olamama şikayetin ise 'atılamayıp biriken idrar' gibi ürolojik bir ihtimali düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikayetlere neden olabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Gecikme, muayene ol.
SÖYLEMEYE UTANIYORUM
Yeni evli bir kadınım. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi etkileyecek hale gelir. Birlikte şikayetsiz ve
mutlu birliktelik için bu şart. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.
SAYILARA TAKILDIM
41 yaşında mühendisim. Hanımla haftada bir, en fazla 2 kez ilişkiye girebiliyoruz. Yani bu sayıya takıldım. Düşününce biraz huzursuz oldum. Bilgi verebilir misiniz?
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri ve ortamın uygunluğu gibi birçok durum ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Cinsellik, eşlerin birbirine dokunarak, sevişerek paylaşması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.
GÜÇ SORUNU
Ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı? Önerir misiniz?
DOKTORLUK, kahinlik değildir. Ozon tedavisi 112 yıldır kullanılan bir tedavidir.
Etki süresi uzundur. Ancak sihir değildir. Uzun vadede damar dolaşımını, hormon salgılanmasında dengelemeyi, enerji artışı yaparak bu durumların etkilediği cinsel performans azalmalarına olumlu katkıları beklenebilir. Bununla beraber hiçbir tıbbi tedavi her bedene iyi gelecek diye bir garanti yoktur. Sakin olun.
Kendinize güvenin.
İLİŞKİ BAŞIMI AĞRITIYOR
31 yaşındayım, 3 aydır evli bir bayanım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi çektirdim, tahlil yaptırdım.
Bir şey çıkmadı. Sorun nedir sizce?
ANLATTIKLARINIZA göre 'orgazm baş ağrısı' dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var.
Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum.
Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz gerekir.
Tedavi olarak doktorun sizin için önereceği ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir.
TADIMIZ KAÇTI
47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Şekerim açken 130'u geçmiyor. 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinsel hayatı bu kadar çabuk etkiler mi?
HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan ve hastalığının dışındaki bir nedenden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen kişiler hiçbir sorun yaşamaz. Kan şekeri uzun süre kontrolsüz olursa erkeklerde sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil.
Önce üroloji uzmanına muayene olmalısın.
ZIPKIN GİBİYİM
31 yaşındayım. Zıpkın gibiyim. Taşı sıksam suyunu çıkarırım. Ancak yine de erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım?
GENELLİKLE dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden bir dakika sonra meydana gelen, geciktirilemeyen duruma erken boşalma denir.
Kadınlarda orgazma ulaşma süresi 12-14 dakikadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi ve sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir.
Erken boşalma cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç hastalıkları, üroloji ve psikolog desteği gerekebilir.
AŞKA FITIK ENGELİ
Bir yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır ağrısı oluyor. İlişkide sertleşemiyor. Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Gerçekten de fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri, elektrik kabloları gibi omurların içinden geçer ve beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri, bel bölgesi omurlarının içinden geçer.
Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır ve ezilir.
Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde ve bacaklarda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma ve kuvvetsizlik de olabilir.
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