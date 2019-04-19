Anlayışlı olun

Çiftlerin yaşadıkları sorunların başında 'birbirinden utanma' geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk sorunlarını aşmanın ilk yolunun eşler arasındaki anlayış olduğunu söylüyor. Çiftlere, ilişki konusunda birbirlerini dinleme önerisinde bulunuyor.

Çiftlerin utangaç olması elbette cinsellikte büyük bir problem. Bu sorunun aşılması çok önemli. Çiftler birbirlerini öncelikli olarak dinlemeli.

NİKAHTAN SONRA NE YAPACAĞIM?

25 yaşındayım. Boyacıyım. Bayramdan sonra evleniyorum. Evlendikten sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseye de soramıyorum. Siz anlatırsanız sevinirim.

BU konuda anlatacak çok şey var.

Bu nedenle düzenli görüşebileceğin bir doktor bulmalısın. Güvendiğin aile büyüğün, hatta senden önce evlenmiş bir arkadaşınla paylaşman uygun olabilir. Düğünden önce bilgilenmen aile içi ilişkilerin için daha doğru olacaktır.

Benim sosyal medya hesaplarımdan özel olarak ulaşmak istersen gereken bilgilendirme için elimden geleni yaparım. Allah mesut etsin.

İKİNCİ BAHARI YAŞAYACAĞIM

62 yaşındayım. Hanım 3 sene evvel vefat etti. Yeniden evleneceğim. Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Mümkün mü?

ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, Prolaktin, Prostat testleri, Tsh başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi yani iktidarsızlık olabilir.

PROSTATIM BÜYÜMÜŞ

Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.

Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine.

İKİMİZ DE UTANIYORUZ

Ben 2 ay önce evlendim. Hala eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?

TABİ ki anlatırım. Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Yani mutlaka aile doktoruna, iç hastalıkları uzmanına, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir.

Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz.

ÇOCUK SORUNU

2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir.

Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.

İLİŞKİYİ ERTELEMEYİN

53 yaşındayım. 3 aydır adetim kesildi. Menopoza girdim. Eşim de ben de tereddütlüyüz. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca men yani aylık ve pause yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir.

Bu dönemde östrojen hormonu azalır.

Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır.

Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

EŞİME NE DERİM!

Cinsel organım küçük. Yeni evliyiz. Eşimle bunu konuşmadık. Erkekliğime laf söylerse ne cevap veririm? Ne yapmalıyım

EŞİNLE konuş. Eşe utanma olmaz. Cinsel ilişki tek kişilik değildir.

Ayrıca cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.

Uzunu kısası olmaz. Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Unutma.

Sıkıntın devam ederse önce psikolog ve psikiyatriste git..

İLİŞKİDE BAŞARISIZIM

Nafiz Bey, 33 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum var. Doktorla konuştum, geciktirici jel önermedi. İşe yaramaz dedi. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi psikolojik durum, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır.

Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansın azaldığı, azalacağı, ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

EŞİM ÇABUK YORULUYOR

Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. 15 dakika kendine gelemiyor. Bir şey anlamıyoruz. Gece gündüz rahat değil. Ne yapalım?

BU anlattıklarınıza göre eşinizde uyku apnesi hastalığı olabilir. Bu dedikleriniz harfi harfine oluşur. Solunum testi, akciğer sinüs filmi, tam kan sayımı, alerji-tiroit testi, açlık tokluk kan şeker testi, gereğinde şeker yükleme testleri, uyku laboratuvar incelemesi gerekebilir. İç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları muayeneleri şart.

Ardından gereken ilaçlar belli olur.

Evlilik ilişkiniz de, beden iyi ise düzene girer..