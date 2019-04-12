Stresliyim isteksizim!
MESLEĞİN riskli, kaygılı, sıkıntılı ve gergin. Erken boşalmanın en sık sebebi ruhsal-sosyal durum sorunlarıdır. Kaygı, korku, yorgunluk, başarısızlık, gelecek kaygısı, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, borçlar, eş uyumsuzluğu, panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır.
Beden ile ilgili durumlara gelince Troid çalışma bozukluğu, kan şeker dengesizliği, kansızlık, mineral vitamin eksiklikleri, testosteron hormon eksikliği bu sonuçlara neden olabilir. Hem ruhsal hem de bedensel düzenlemeye başla.
İç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Gerekirse üroloji uzmanı da gerekebilir.
Ruh halin açısından psikolog değerlendirmesi iyi bir danışma olur.
Çözüme odaklan. İste ve yap.
Annem gençliğinde böbrek taşı düşürmüş. Bana da bulaşır mı?
BU bulaşma kelimesiyle anlatmadığımız bir durum. Genetik yatkınlıklar bazı hastalıkların çocuklarda oluşma riskini arttıran bir durumdur. İdrarını berrak sarı yapacak kadar su iç. Şişman olma.
Altı ayda bir idrar tahlili, yılda bir üriner sistem ultrasonu yaptırmanı öneririm.
Unutmadan idrar yapmayı erteleme, geciktirme. Ayrıca gereksiz korku başka hastalıklara neden olabilir.
Babama stent taktırdık. Çok sinirli. Sık sık boğazı şişiyor. İlgisi var mı?
BAĞIŞIKLIK sistemi stres döneminde yorulur. İnfeksiyonlara yatkınlık artar. Burnu tıkanmamalı. Burun filtresi çalışmazsa sık üst solunum yolu infeksiyonu olur. Ayrıca eğer aspirin kullanıyorsa C vitamini atılımı artar. Mutlaka C vitamini destekleyici tedbirler almalı.Çok sinirli. Sık sık boğazı şişiyor. İlgisi var mı?
KIZARIKLIK GEÇMİYOR
64 yaşındayım. 11 yıldır özel organımın kenarlarında kızarıklık var. Geçmiyor. Ne yapayım?
Tedaviye tanıya göredir. Biopsi sonucunuzu öğrenmem gerekir. 11 yıldır devam eden bir lezyon prensip olarak ilerlemediyse ilaçlı tedaviler açısından yeterli zaman ihtimali taşıyor kabul edilir. Ozon tedavisi, mıknatıs tedavisi, fitoterapi gibi destek tedaviler açısından değerlendirilmeniz uygun olabilir. Biopsinizi bana iletin.
İlişkiyi seviyoruz. Ama ben daha kuvvetli olmak istiyorum. Yani ilişkide hemen bitiyorum. Eşim bitmiyor.
Önerilerinizi yapmaya hazırım.
ÖNCE gerilme. Gerilim güç kaybettirir. Avokado istek ve destek arttırıcı bir meyve kabul edilir. Potasyum ve C vitamini içerir, içerisinde bulunan potasyum ile afrodizyak etki yaratarak, cinsel isteği arttırdığı belirtilir. Aşırı tüketmek sakıncalıdır. Özellikle böbrek hastaları, potasyum fazlalığının sorun olduğu hallerde tüketilmemelidir.
AYDA BİR KERE OLUYOR
Eşim gemi kaptanı. Ayda ya bir kere ya da iki ayda bir kere ilişkimiz olabiliyoruz. Ama hemen sonra idrar yolu enfeksiyonu oluyorum.
2-3 hafta geçmiyor. Ne olabilir?
İLİŞKİDEN önce eşler mutlaka özel bölgelerini temizlemelidirler. İlişkinin şekli, ilişki sırasında uygulamalar, eşlerden birine ait infeksiyonlar ilişki sonrası diğer eşi hasta edebilir.
Bu nedenle eşinizin devam eden infeksiyonu, mantar hastalığı var mı yok mu tespit ettirmelisiniz. Ayrıca hanımlara başka bir önerim de şu; mümkün olduğu kadar dışkılama sonrası taharet musluğu kullanmadan temizliklerini yapmalılar.
Metal işleme fabrikam var. Hacamat ile ilgili yazınızı okudum. Ağır metal temizliği yaptırmak istiyorum. Ne öneririsiniz?
HACAMAT ya da diğer ismiyle vakum tedavisi ağır metal detoksu açısından tedavi edici olarak tüm dünyada kullanılmaktadır. Muayenenizin ardından kanama testleri, hepatit testleri, mevcut geçmiş tıbbi tetkiklerinizin değerlendirilmesi, gereğinde kullandığınız ilaçların düzenlemesi sonrası hacamat uygulamanız planlanmalıdır.
Bize başvuran hastalarımıza bu prosedürü uyguluyoruz...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Her şeyin fazlası zarar 11 Nisan 2019, Perşembe 27 yaşındayım. Günde iki defa ilişkiye girince cinsel organımda yanma oluyor. Nedendir sizce? AŞIRI kullanılan...
- Yeni evliyiz ama... 10 Nisan 2019, Çarşamba 10 gündür evliyim. Hala eşimle beraber olamadık. İki-üç kere daha denedim ama olmadı. Kafam karıştı. Ne yapmam...
- Aşk vardiyası 09 Nisan 2019, Salı Özel güvenliğim. Vardiyalı çalışıyorum. Yeni evliyim ama hanımımla ilgilenemiyorum. O istese de ben hep yorgunum....
- İlaç işe yaramadı! 08 Nisan 2019, Pazartesi Eşimle birlikte olmadan önce sertleştirici haplardan aldım. Her tarafım ağrıdı. Hap mı zehirledi? SERTLEŞME sorunu,...
- İlişkiden korkuyorum 07 Nisan 2019, Pazar 4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Bana acı verecek diye korkuyorum. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri