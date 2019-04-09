Aşk vardiyası

Özel güvenliğim. Vardiyalı çalışıyorum. Yeni evliyim ama hanımımla ilgilenemiyorum. O istese de ben hep yorgunum. Ne yapmalıyım acaba? Vitamin içsem işe yarar mı?

BESLENMEN düzensiz ise o zaman vitamin takviyesi işe yarar. Ama senin önce uyuman, dinlenmen lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin.

Ginseng desteği ve ahududu çayı cinsel istek açısından destekleyici olacaktır.

ANLAYIŞLI OLUN



43 yaşındayım. Yeni evliyim. Evlenene kadar bazı tartışmalar oldu. Şimdi eşimle beraber olurken hep "Ağrıdı" diyor. Ne yapmak lazım?

CİNSEL birleşme sırasında yaşanan ağrı, kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur.

36 yaşında bayanım. Evli değilim. Doğum yapmayanlar da meme kanseri oluyormuş. Bu doğru mu? Korunmak için ne yapmalıyım?

KANSERDEN sakınmak isteyen, kanseri değil sağlığı düşünsün. Doğum yapmayanlarda meme kanseri görülme sıklığı artar demek, 'her doğum yapmayan meme kanseri olur' demek değildir. Kendi kendine meme muayenesi yap. Su iç. İyi uyu. Düzenli beslen.

Abime iltihabi bağırsak hastalığı dediler. Bana da dışkını takip et dediler. Bu kadar önemli mi?

EVET çok önemli. Siyah ve kötü kokulu, taze kan kırmızısı renginde, ishal kıvamında, açık beyaz, gri ve krem renginde, dışkı içinde parazit, kurt ya da yumurta-kist benzeri maddeler varsa, kanlı ishal, ateş, karın ağrısı olursa hekiminize ya da sağlık kuruluşuna başvurun. Değişiklikleri anlatın.

HANIM ŞİKAYETÇİ



Sorunum dizlerim. Bükük olarak uzun süre duramıyorum. Bu da ilişkide bizi zor durumda bırakıyor. Hanım bana küsüyor. Ne önerirsiniz?

ÖNCE ortopedi uzmanı muayenesi olun. Dizlerinin MR filmlerini çektir.

Tanıya göre ameliyatlık veya PRP, ozon tedavisi gibi eklem içi tedavileri uygulanabilir. Ayrıca ilişki pozisyonunuzu bedenlerinize uygun olarak yeniden planlayın. Cinsel hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olacaktır. Diziniz dram dizisine neden olmasın.

Mal bölünmesin diye amcamın kızıyla evleneceğim. Ben 19 yaşındayım gelinse 21. Nasıl olacak?

DURUMUN çok karışık. Sondan başlayalım. Hukuki olarak 18 yaşındaki kişiler akıl sağlıkları yerindeyse evlilik yapabilirler. Akraba evlilikleri genetik sorunların sıklığının arttığı durumlara neden olur. Mal bölünmesin diyerek insan hayatına 'mal muamelesi' yapılması ahlaki bir değer olarak tanımlanmaz.

Büyüklerinizle tekrar konuşun.

ERKEKLİK SORUNU...



Berberim. 25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Çok sigara içtim. Hala içiyorum. Arkadaş "Böyle gidersen erkekliğin biter" dedi. Sigara içenlerin erkekliği bozulur mu?

EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bu tespite gülüp geçenler sigarayı bırakmadığında ilerde mesane ve prostat kanserine yakalanma riski taşır. Ayrıca sigara, sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Bilgili bir tanıdığının olması önemli bir şans.

Yol yakınken tekrar düşün.

Babam 8 yıldır şeker hastası. Bu sefer insüline başladılar. Neye dikkat edelim?

İNSÜLİN kullanan şeker hastaları, insülin vurulduktan sonra mutlaka yemeklerini yesinler. Yoksa şeker düşüklüğü ani hayati riskler taşır.

Son kullanma tarihi, kutusunda taşıma, doğru yere ve doğru dozda yapılmalı.

İnsülin yaptığını unutmayın. Sürekli aynı yere iğne vurmayın.