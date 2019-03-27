Doktora görünün
EŞİNİN canı yanar mı diye düşünmen kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor. İlişkide duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma, ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır. Önce kadın doğum uzmanına sonra da üroloji uzmanına görünün.
Şikayetlerinizi tedavi ettirin.
6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım "Dar külot kısır yapar" dedi. Bununla ilgisi var mı?
KISA ve dar çamaşır giyen erkeklerin torbalarında ısı artışı yaşandığından, kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak araştırmalar dar iç çamaşırı giyme alışkanlığı olan erkeklerin sperm sayısında azalma saptanmamıştır.
Tıbben böyle bir bilgi yok. Rahat ol.
EŞİME SİNİRLİYİM!
5 aylık evliyim. Adet dönemlerinde çok sinirleniyorum. İlişkide ağrı çekiyorum. Ne yapmam gerek?
EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir.
Önce kadın hastalıkları uzmanına git.
Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuş. Gerekirse psikolog desteği alırsın. Herkeste sıkıntılar olabilir. Senin yetersizliğin değil.
22 yaşındayım. Bunalıma girdim. Depresyon hapı aldım. Bir aydır saçlarım dökülmeye başladı. Adet kanamam da çok. Ne yapmalıyım?
SAÇLAR, aynaya en çok bakma sebeplerimizdendir. Metabolizman biraz karışmış. Tiroit hormonları, kan sayımı, çinko, demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları ve bazı romatizma testlerinin yapılması gerekir. İç hastalıkları uzmanına git.
Özellikle saç bakım ve temizliğinde kullandığın ürünlere dikkat et. Bu arada depresyon ilaçları da saç dökülmesine neden olabilir. Gerekirse ilaç değişikliği yap.
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