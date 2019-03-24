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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Mart 2019, Pazar

İlişkiye girmeseniz iyi olur

3 yıllık evliyim. Eşimin cinsel organında siğil çıkmış. 1 hafta oldu hala ilişkiye girmedik. Bulaşır mı? Dokunursam bende de çıkar mı?
CİNSEL bölgelerde çıkan siğiller, genellikle viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bulaşıcı olma ihtimali yüksektir. Eşiniz üroloji ve cildiye muayenesi olsun. Tanısı ve tedavisi tamamlansın. Mutlaka ilişkiye girmek isterseniz prezervatifle korunarak ilişkiye girmenizi tavsiye edebiliriz.
Siğil virüslerinin çok çeşidi vardır. İnternete girip moralinizi bozmayın.

Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum. Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor. Neden sizce? Ne yapmalıyım?
ÜRTİKER dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Döküntü olmadan önce yediğiniz yiyecekleri gözden geçirmeyi unutmayın. Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırın. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık ve kurutulmuş meyveler, ürtikere neden olabilir. Ayrıca tatlandırıcılar, gıda koruyucu maddeler ve gıda boyaları alerji yapabilir.

DELİKANLILIK BİTTİ!

59 yaşındayım. Haliyle delikanlılık bitti, sıkıntılar başladı. Uzun süredir bizde tık yok. Bir arkadaş damiana çayını önerdi. İyi gelir mi?
EĞER damiana çayı ise ve gerçekse cinsel istek ve aktivite artışında faydası olabilir. Amerika kıtasında yetişen bir bitki. Bu amaçla kullanılabiliyor. Fazlası zararlıdır. Başka hastalıkların varsa, dikkatli kullan.

Esnafım. 42 yaşındayım. Ne yaptıysam sigarayı bırakamadım. Neler yersem sigaranın zararlarını azaltabilirim? Yardımcı olun...
KIZARTMA ve yağlı besinlerden uzak dur. Mutlaka sebze ve meyve tüket. Bol bol su iç. Burnun tıkanmasın diye dikkat et. Lifli ve tahıllı gıda tüket.
Yoğurt, balık ve ceviz ye. Zeytinyağını mutlaka kullan. Düzenli olarak muayene ol ve kan tahlillerini yaptır. Alkol, asitli içecekler ve kafeinden uzak dur. Kefir içmeyi unutma. Stres-sıkıntı ve huzursuzluk zarar verir.
Düzenli uyu. Hadi hayırlısı...

​KORKUM EVLİLİK...

21 yaşında bir bayanım. Günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.
ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil.
Görüşme, söz ve nişan süreçleri var.
Sonrası evlilik... Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al.
Panik olacak bir durum yok.

Romatizma hastasıyım. Doktor kortizonlu ilaç verdi. Bu ilaçlar, kemik erimesi yapar mı?
UZUN süreli kullanımlarda yapar. Kemik erimesi yani osteoporozda, kemik kütlesi azalır ve kemik yapısı bozulur.
Kemik kırılması riski artar.
Erkeklerde de olur. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması sonrası ve hareketsizlikte kemik erimesi artar.

Hamileliğimden beri sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum. Hangi antibiyotiği içeyim?
UZAKTAN antibiyotik yazılmaz. Ancak gebelik sonrası şeker hastalığı olanlar hem yüksek şeker düzeyi hem de kolay mikrop kapma nedeniyle sık idrar yolu şikayeti yaşanabilir. Bu bilgilerini doktoruna anlat. İdrar kültür antibiyogramı, kan şeker ölçümü, haemogram, tam idrar tahlili isteyebilir. Doktorun testlere göre hangi antibiyotiği verirse onu kullan. Tedavini tamamla.
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