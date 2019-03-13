Hanıma yanaşamıyorum
ŞİMDİ olmaz. Yani en az iki ay, kalbi zorlayacak faaliyetlerden sakınmanız lazım. İki ay sonra kalp, iç hastalıkları ve üroloji uzmanı görüşü almak lazım. Umutsuzluğa gerek yok. Beden şartları hastalık geçirdikten sonra uygunsa yeniden birlikteliğiniz olabilir. Ama o zamanki muayene, tahlil ve film bulguları ile karar verilir. Şimdi dert etmeyin.
Nafiz Hocam, babam böbrek hastası. Genetik diyorlar. Ben de hasta olmaktan korkuyorum. Hangi tedbirleri alabilirim? Ne önerirsiniz?
ÖNCE korkma. Sonra muayene ol.
Aile doktoru ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Böbrek tahlilleri ve filmleri ile durumunu tespit et. Üre, ürik asit, kreatinin, tam idrar tahlili ve spot idrarda mikroalbuminüri testleri yaptır.
Tüm batın ultrasonu ile böbreklerini bir görelim. Ayrıca yeterince su iç. Çok tuzlu yeme. Etli, bakliyatlı, yoğun ve sık beslenme. Kilo alma. Hareket et. Sigara ve alkolden uzak dur.
MUTLU DEĞİLİZ...
Hocam, biz daha yeni evliyiz. Eşim ilişkide "Orgazm olamıyorum" diyor. Ne yapmamız lazım? Akıl verin...
Cinsel ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku ve keyif alması orgazm demektir. Cinsel ilişkiden sonra mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun birbirinizin bedenine dokunup düşünerek ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın. Yani sevişin.
Nafiz Bey, başım ağrıyor diye sık sık ağrı kesici kullanıyorum. Eczacımız "Böbrek yetmezliği yapmasın dikkat et" dedi. Doğru mu?
DOĞRU. Sık ağrı kesici kullanımında böbrek dolaşımı olumsuz etkilenir.
Böbrek dolaşımını azaltan ishal ve kalp yetmezliği gibi durumlarda bu ilaçların katkısıyla kan dolaşımı azalır bu da böbrek yetmezliği yapabilir. Yeterli su iç. Baş ağrısının nedenini araştır.
ÜZÜLSÜN İSTEMİYORUM
2 yıldır evliyiz. Hanım biraz kıllı. Kilo da aldı. Üzülecek diye bir şey demedim ama ne yapsam faydası olur?
BU durum hormon hastalıklarında ortaya çıkar. Hormon dengesizliklerinde sert kıllar çıkabilir. Cushing Hastalığı Sendromu, Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Polikistik Over Sendromu gibi hastalıkların araştırılması gerekir.
İç hastalıkları uzmanına muayene ol.
İstenen tetkiklerden sonra gerekirse hormon hastalıkları uzmanına ve kadın hastalıkları uzmanına muayene olabilir.
Yaş ilerleyince bu tip durumlar geçici olarak ortaya çıkabilir.
21 yaşındayım. Memelerim arkadaşlarımdan küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla sorunumu çözebilir miyim?
ÖSTROJEN eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, ciltte kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma ve cinsel isteksizlik sonuçlarını doğurur. Bu hormonun eksikliğinde kadın, erken menopoza girebilir, sıcak basmaları, terleme atakları ve psikolojik dengesizlikler görülür.
İlaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
HEP İSTEKSİZ!
Ben 62, eşim 53 yaşında. Eşim hep ilişkide isteksiz. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur? Çaresi var mı?
CİNSEL isteksizlik özellikle moralimizle ilgilidir. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
42 yaşındayım. Gut hastasıyım. Diyet yapıyorum. Destek için ne içebilirim veya yiyebilirim?
GUT özelikle stres, gıdalar, alkol alım ve travmalarla artış gösteren bir metabolizma hastalığıdır. Özellikle sofranda kuşburnu bulundur.
Mısır püsküllü çayı iç. Diyeti tam yap.
Hareket et. Su iç.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri