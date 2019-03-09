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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 09 Mart 2019, Cumartesi

Aşkta bunalım yaşıyorum

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Nasıl düzelirim?
DURUMUN tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? Diğer cins ile birlikte olmak ayrı şey, diğer cins ile cinsel ilişkiye girmek ayrı bir şey.
Anladığım kadarı ile hem ruh halinde, hem sosyal hayatında hem de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var.
Düğümü çözmek gerekir. İç hastalıkları uzmanı muayenesine ve psikolog desteğine ihtiyacın var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin? Bunu da yaz. Panik olma.

Yaşım 39. 3 ay önce evlendim. İlişkide sorunlarım var. Hemen terliyorum. Arkadaşlar "Şerbet iç" dedi. Hala kötüyüm. Neden olabilir bu?
ÖNCE geçmişe sünger çek. İç hastalıkları uzmanına git. Şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı yaptır.
Tansiyon ölçümün, muayene bulguların ve tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Psikolog görüşmesi gerekebilir. Merak etme. Harekete geç.

Eşimle cinsel ilişkimiz 8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim memnun değil. Moralim bozuk. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.
Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
Eşinin sıkıntılarına yardımcı olmaya çalış.
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