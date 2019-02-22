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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Şubat 2019, Cuma

Hanıma dokunamıyoruz

Üç yıllık evliyiz. Üç çocuğumuz var. Hanımın da tiki var.
Dokunsak yanıyoruz, dokunmasak yanıyoruz. Bize de bir çözüm varsa seviniriz...
BUNUN için üroloji, Kadın doğum uzmanı veya iç hastalıkları uzmanıyla görüşmelisiniz.
Size ailecek danışmanlık vermeliler.
Tedbirleri ve size uygun çözümleri anlatmalılar. Çeşitli ameliyatlar, ilaçlar, ilaç dışı uygulamalar, teknikler hakkında bilgi vermeliler. Yoksa sosyal hayatınız aksak gider.

SİGARA MİDEYİ BOZAR MI?
Merhabalar... Midemde sıkıntı var. Sigara içiyorum.
Hap aldım. Azaldı ama geçmedi.
Sigara mideyi bozar mı?
BOZAR. Sindirim sistemine direk ve dolaylı zararları var. Beslenme alışkanlıkları düzelmezse, sigara gibi alışkanlıklar bırakılmazsa ilaç alarak hastalığın geçmez.
Yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağı endoskopisi çektir.
Sigarayı bırak. Az az ye. Sık sık ye. İyice çiğne. Yeterince su iç.
Ayrıca sabah akşam kudret narı ekstresi 1 tatlı kaşığı iç.

Omzum maçta ezildi.
Üç hafta geçti ağrım var.
Arkadaşım daha önce ozon yaptırmış. Bana da yaptır diyor.
Yaptırabilir miyim?
ÖNCE tanı konması lazım.
Bize başvuran hastalarda önce muayene sonra gerekirse omuz MR gibi bir görüntüleme yaptırırız. Ezilmenin durumuna göre tedavi seçeriz. Ozon, PRP, ozonlu PRP, fizik tedavi, PEMF terapi ihtimalleri başta olmak üzere tedavileri sonra konuşuruz. Sende önce muayene ol. Tanı konsun.
Gerekirse PRP yapılabilir.
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