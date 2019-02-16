Prostat endişesi

58 yaşındayım. Arkadaşlarımın çoğunda prostat hastalığı var. Ben de gençliğimden beri geceleri idrara çok çıkıyorum. Prostat olabilir miyim acaba?;

Her erkekte prostat bezi vardır. Prostat, hastalık değil bir organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir.

45 yaşından sonra, yılda bir kez muayene olmak gerekir.

Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat, geceleri sık sık idrar yapma ihtiyacı, kesik kesik idrar yapma, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapma gibi şikâyetlerle kendini gösterir.

65 YAŞINDA CİNSELLİK

65 yaşındayım ve kalp ilacı kullanıyorum. Doktorum "Artık aşka mola ver" dedi. Bende de hanımda da bir şikayet yok. Niye bırakayım? Hasta mı olurum?

Sağlık ruh, beden ve sosyal durumun tam bir iyilik hali diye tanımlanır. Sağlıklı cinsel hayat bu üç parçamıza da olumlu katkı sağlar. Üçünden biri eksik olsa Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı değiliz demektir. Hastalıklara göre cinsel hayatınızı nasıl düzenleyeceğiniz anlatılabilir.

Riskler ve öneriler sizlere öğretilebilir. Şikayet yoksa özel hayata müdahale hakkımız yoktur. Yine de şikayetiniz olursa gizlemeyin. Keskin sirke küpüne zarar.



Nafiz Hocam, daha 36 yaşındayım ve bende unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

Kan şekeri düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri.

Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi, mango ve nektarin de hafızayı güçlendirir.

24 yaşındayım. Dudaklarım ince. "Hap kullan kalınlaşır" dediler. Kullanabilir miyim?

HAYIR. Bu tip haplar bedende ödeme neden olabiliyor. Sadece dudağının kalınlaşması diye bir sonuç olmaz. Tüm bedenin, hatta tüm hormonları ve adet sistemini olumsuz etkilenebilir.

Dudaklarının kalınlaşmasını istiyorsan dudak dolgusu yaptırabilirsin. Mezoterapik tekniklerle dudak içine doğal maddeler verilebilir. Bunlar geçici çözümlerdir.

En sağlıklısı doğal olanıdır.

BİRAZ YALNIZ KALIN

14 yıldır TİP-1 şeker hastasıyım. Bir yıldır aşkta tık yok! Hanım sıkıntılı, ben mutsuzum... Eşimin ailesiyle yaşıyoruz ev de kalabalık. Ne yapalım biz?

TİP-1 şeker hastalığı uzun vadede iktidarsızlık ve erken boşanma gibi sorunlara yol açabilir. İç hastalıkları uzmanına başvur. Bize başvuran hastalarımızdan TSH, testosteron, Prolaktin, HgbA1c, tt ekokardiyografi, efor testi, açlık-tokluk 5 ölçüm glikoz takibi gibi temel testleri istiyoruz. Sosyal olarak kalabalık, huzursuz edici faktör kabul edilir. Bu konuda eşinle baş başa vakit geçirip çözümler üretmelisiniz.