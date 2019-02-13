İlişkide güçsüzüm
KAYGILISIN. Kendine güven. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sende vitesi ileri tak yani önüne bak. Geleceğe odaklan.
Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz ve melisa sofrandan eksik olmasın.
61 yaşındayım. Prostatım büyümüş. 2 yıl önce kum dökmüştüm. Kum, prostat yapar mı?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi tanısı için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.
SORUNUM ERKEKLİK
38 yaşındayım. Yeni evlendim. Beraberlikte sertlik sıkıntım oluyor. Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin artışında sık görülür. Yaşla artmaz. İç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
65 yaşındayım. 17 yıldır şeker hastasıyım. Şimdi iyiyim ama bağırsak şikayetlerim var. Neden?
AĞIZ kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı veya mide-bağırsak hastalıkları uzmanının takibi şarttır.
Sabırlı olmalısın ilaçlı ve ilaç dışı tedavileri sırayla ve sabırla uygulanır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri