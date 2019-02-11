Erken andropoz

Eşim ilişkide eskisi gibi değil. Doktorlar "Erken andropoz olabilir" demiş. Ne olacak şimdi?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevinci azalır, boy kısalmaya başlar, spor yetenekleri ve iş temposu olumsuz etkilenir.



3 ay önce evlendik. İlişkimiz kısa sürüyor. Eşim pek mutlu değil. Moralim bozuk. Ne yapalım?

CİNSEL İlişkide zevk alma durumu cetvelle ve dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını ve hassasiyetlerini bilin. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır.

İlişki öncesi sevme ve dokunma dönemini daha uzun tutun. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

3 yıldır evliyiz. Hala çocuk yok. İnsanlardan utanıyorum. Sebebi nedir? Ne yapmamız lazım?

HERKES ne diyecek diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Ancak önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi, idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Hemen doktora.



134 kiloyum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. İlişkide de başarılı değilim. Neden?

BU anlattıklarına göre uyku apnesi sendromu hastalığı dediğimiz bir durumdasın. Kilo ver. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık cinsel hayatı olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.