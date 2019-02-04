İlişkide bitiğim
Bulunduğun durumu onur ve gurur meselesi yapmışsın. İktidarın hem dışta, hem içte bitti sanıyorsun.
Başarısızlık hissi kendine olan güvenini bitirmiş. Hemen iş bul, çalış. Bu ruh halinden kurtul.
"Şimdi ne yapabilirim?" diye kendine sor. Güç arttırıcı ilaçları kullanmana gerek yok.
Moralin yerine gelince cinsel hayatın da düzelir.
İKNA OLMUYOR
Hocam, son 3 aydır eşim ilişkiden kaçıyor. Sorunca da ağrıdı diyor. Bu ağrı neden olur?
Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.
39 yaşındayım. Boyun fıtığım var. Doktora gittim, ilaç verip gönderdi. Kantaron ve ozon yağı ilaçları var. Onlar da işe yaramadı. Ne yapayım?
BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas, kemik, kıkırdak ve kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil; yağlar, tozlar, buzlar, kazlar ve kozlar da tedavi etmez.
Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma ve ezilme azaltılabilir. Bir şekilde tedavi üretilebilir. Güvendiğin bir fizik tedavi uzmanının takibine gir.
Ameliyata o karar verir.
ÖNCE EŞİNLE KONUŞ
5 aylık evliyim. Adet dönemlerinde çok sinirleniyorum. Depresyon ilacı kullanıyorum. Eşimle ilişkide ağrı çekiyorum. Neden böyle oluyor?
EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.
Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş.
Hızla ilgiliyse yavaşlasın, hazır olmadan zorlama varsa, birleşme öncesi daha uzun zaman geçirin. Hapı bırak. Depresyon tedavisine kullanılan ilaçlar cinsel istekte azalma, vajinal anestezi, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama sorunlarına neden olabilir. Gerekirse psikolog desteği alırsın.
Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir. Senin yetersizliğin veya beceriksizliğin değil.
64'ÜNDE CİNSELLİK
Nafiz Bey, 64 yaşındayım. İlişkide hala istekliyim. Ancak eşim benden kaçıyor! Ne yapmalıyım?
ÖNCE eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'Bu yaştan sonra' diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi ile rahim sarkmaları ve idrar yapma şikâyetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bunları hallet.
Bakıyorum da herkes erken boşalmadan şikâyetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
HEMEN ZAYIFLA!
31 yaşındayım, 127 kiloyum. Ailemde şeker yok. Ben şeker hastası olur muyum? Riskim var mı?
ŞİŞMANLARDA şeker hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Yani şeker hastası olabilirsin. Bunu engellemek senin elinde. Hemen zayıfla.
Unlu, tuzlu ve şekerli gıdalardan sakın. Hareketi arttır. Her yemekten sonra 15 dakika yürü. Yemekten sonra yükselen kan şekeri TİP-2 diyabet riskini arttırır. Günde en az bir defa bir saat egzersiz yap. Kilo vermek ve egzersiz, TİP-2 diyabeti önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir. Hadi boyun kadar kilona geri dönmek için gerekenleri yapmaya başla.
Durma, düşünme, gerekeni yap.
22 yaşındayım. Göğüslerimi beğenmiyorum. Silikon taktırmak istiyorum. Tehlikeli mi?
ÖNCELİKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım. Özellikle östrojen ve tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptır. Östrojen eksikliği memelerde küçülmeye neden olur. Östrojen eksikliğinde kadın erken menopoza girebilir, bu durumda sıcak basmaları ve psikolojik dengesizlikler görülür. Önce tanı sonra tedavi.
101 kiloyum. 182 santim boyundayım. Şişmanım ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?
BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden kitle indeksi denilen orana göre cümle kuruyoruz.
Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve yine bu hesaba göre beden kitle indeksin 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce aklen ve fikren kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşimden utanıyorum 03 Şubat 2019, Pazar Yeni evli genç bir bayanım. Cinsel ilişkiye girdiğimizde cinsel organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum....
- Aşkta ‘bunalım’ yaşıyorum 02 Şubat 2019, Cumartesi Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Çok denedim ama cinsel beraberlik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi...
- Eşim sürekli isteksiz! 01 Şubat 2019, Cuma 57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur? KİŞİLERİN...
- Aşkta ‘kriz’ yaşıyoruz 31 Ocak 2019, Perşembe Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımız da kötüleşti. Krizden önce çok iyiydi. Utanıp doktora...
- 57’sinde cinsellik 30 Ocak 2019, Çarşamba Nafiz Bey, 57 yaşındayız. Hanımla hala isteğimiz var. Ancak merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkinin normali haftada...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri