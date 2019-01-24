Çok utanıyorum
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen, hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin.
Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısı ile mutluluk, organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir.
Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez.
Ayrıca "büyütmek" konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir.
Buna da doktorlar karar verir.
İkimiz de mutsuzuz
4 aylık evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım.
Hangi doktora gidelim?
BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir.
Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.
Şeker hastasıyım. Son zamanlarda yumurta yediğim zaman karın ağrısı başlıyor. Safra kesemden şüpheleniyorum. Ne yapmalıyım?
KENDİNİZE tanı koymayın. Doktora anlatın. Yağlı ve yumurtalı gıdalar safra kesesinin kasılmasına yol açar. Bu da ağrıyı başlatabilir. Genellikle yapılan ultrason ile tanı hızlı ve güvenli bir şekilde konabilir. Şeker hastalarında tekrarlayan safra kesesi taşlı iltihapları olabilir. Genellikle ilk fırsatta operasyonla hastalık risk ve kaynağı olan safra kesesi bedenden uzaklaştırılır.
Safra kese hiçbir şikayet yapmayabilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri