Çam fıstığı güç verir
Eşimden de artık çekinmeye başladım.
Erkeklik de bitince, daha ne kaldı? Ne yapalım? Yiyecek bir şey önerir misiniz?
CİNSEL istek yoksa birliktelik gerçekleşmez.
Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı; içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar.
Cinsel gücü artıran çam fıstığını, sofrada bulundurun.
Stres azalmazsa ilaç da, gıda da bir işe yaramaz. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz.
AĞRI HİSSEDİYORUM
Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken daha başında sanki yaraya tuz basılmış gibi yanma oluyor. Canım çok yanıyor. Şikayetim devam ediyor. Bu neden olur?
ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendini gösterir.
Hastalar, ilişki sırasında yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın.
Tedavi edilebilir bir durumdur korkma.
Nafiz Hocam, 3 gün önce yüz felci oldum.
Geçmez diye çok korkuyorum. İşyerinde soğuk havada kalıyordum. İlgisi var mı?
SICAK, soğuk, nem ve hava akımı gibi fiziksel şartlar hastalıklara neden olabilir. Yüz felci de böyle bir hastalıktır.
Başka nedenlerle olabilse de klima ve hava akımı maruziyetlerinde meydana gelebilir. Genellikle 6 ay içinde normale döner.
Göz kapanmasında, çiğnemede sorunlar ortaya çıkar. Yüz felçleri ameliyatlara bağlı olarak da oluşabilir. Özellikle kulak, burun, boğaz ve beyin ameliyatları sonrasında yüz felci meydana gelebilir.
Yüz felcinde, göz kapağı kapanmaz. Göz kapağı ve göz kırpması olumsuz etkilenir. Buna bağlı gözde kuruma, batma ve yara oluşma riski artabilir. İş yerindeki şartları da yeniden düzenleyin.
EŞİM BENDEN KAÇIYOR
62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. "Bu yaşta hala ne istiyorsun?" derse, ne derim?
DOKTORA söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın.
Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar "Bu yaştan sonra" diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları ve ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.
Bunları hallet.
32 yaşındayım.
Daha önce romatizma tedavisi gördüm.
Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor sanki. Bu ne olabilir? Ne yapalım?
BU ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır.
Tıp dilinde aritmi veya disritmi diye adlandırılır. Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir. Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH, Hemogram gibi bazı kan testleri gerekebilir. Eski romatizma tarifin romatizmal kapak hastalıkları açısından riskleri düşündürür. Önce muayene sonra takibe devam.
18 yaşındayım. 6 aydır ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü tedavisi görmüştüm.
Tekrar etmiş olabilir mi?
OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste görülebilir.
Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Yavaş ye. İyi çiğne.
Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri