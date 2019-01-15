İsteksizim!
MUHTEMELEN testosteron hormonu tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron, böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır.
Düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca depresyon, hipotirodi, kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.
İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın...
Ben nişanlıyım. Arkadaşlar söyledi. Cinsel organ küçük olunca sıkıntı olurmuş. Benimki de küçük.
Nişanlıma söylesem mi? Bunaldım, yardım edin.
CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği on santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir.
EŞİM BENDEN KAÇIYOR
62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçıyor. Benim hala isteğim var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapayım? Fikir verin...
ÖNCE eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan, hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir.
Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar bu yaştan sonra diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bunları hallet.
3 aydır yemeklerden sonra karnım ağrıyor. Mideye iyi geldiği için nane çayını önerdiler. Ama bana iyi gelmedi. İlaç kullanmak istemiyorum. Ne yapayım?
ETRAFI dinlediğin kadar doktoru dinlemen lazım... Nane, mide-bağırsak gazlarını azaltır. Spazmı çözer. Bunlar doğru. Ancak mide de gastrit, ülser gibi değişiklikler olmuşsa aksine zarar verir. Yani sen de olduğu gibi... Yemek sonrası ağrılar daha çok mide hastalıklarını düşündürür.
İlaca karşı olma. Daha fazla geciktirsen gastritin varsa ülsere döner. İç hastalıkları uzmanına başvur. Aşırı sıcak-soğuk, aşırı baharat, asitli sebze meyve, çay ve kahve gibi kafeinli içecekler şikayetlerini arttırır.
Kudret narı ve zeytinyağı tüket.
9 aylık evliyiz. Eşimle bebeğimiz olsun istiyoruz.
İlişkide korunmuyoruz. Yalnız benim teyzelerim de geç gebe kaldılar. Gebelik şansımızı neler arttırabilir?
ÖNCELİKLE kaygılanmayın. Eşiniz de, siz de genel kontrolden geçin.
Gebeliğinize engel olacak bir hastalık veya farklılığınız var mı öğrenin. Adetinizin ilk başlangıç tarihinden yaklaşık olarak 14 gün önceki dönemler dişi bedeninin yumurtlama dönemidir.
Diyelim ki 28 günde bir adet görüyorsunuz. Önümüzdeki ay beklenen adet tarihinizden 14 gün geri sayın. Bulduğunuz tarihten 2 gün önce ve 2 gün sonraki tarihleri belirleyin. Bu dönemde sık cinsel ilişkinin gebelik şansını artırabilmesi söz konusudur. Her şeyin hayırlısı olsun.
İLİŞKİDE SIKINTI YAŞIYORUM
Yaşım 25. Cinsel ilişkiye girmekte zorlanıyorum.
Sertleşme sıkıntım var. Kendim mastürbasyon yaparken sıkıntı yoktu. Siz ne önerirsiniz?
SORA sora Bağdat bulunur.
Ama bu sıkıntının çözümü sorarak değil. doktora giderek bulunur. Anlattıklarınıza göre kendi kendinize uygulamalar yaparken sertleşme sorunu yok. Cinsel ilişki yalnız olmadığın bir durumdur.
Psikolojik veya psikiyatrik bir desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Mutlaka uzmana başvurusu yap.
Ayrıca sık mastürbasyon yapmak, cinsel ilişkinin doğallığını olumsuz etkiler.
Bazen erken boşalma Bazen de ereksiyon sıkıntısı yaratabilir.
Her şeyin aşırısı zarardır.
Doktor Bey, eşim çok şişman. İlişki sırasında sıkıntıya giriyoruz. Sanki güreşiyoruz. Bir şey anlamıyorum bu işten. Hastalık olabilir mi?
EVET olabilir. Özellikle tiroit bezinin az çalışması önce şişmanlık, sonra buna bağlı diğer hastalıklara neden olabilir. Ayrıca şeker düşüklüğü de şişmanlık, cinsel ilişkide performans düşüklüğü yapabilir. Her ikiniz de bir an evvel iç hastalıkları uzmanına başvurun. Tahlil sonuçlarını bana iletin.
46 yaşındayım. 2 aydır hıçkırıklarım oluyor.
Tahlillerde bir şey çıkmadı. Hastalık olabilir mi?
6 saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvur. Tıbbi destek al.
Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.
Beyin hastalıkları ve sara gibi durumları araştırmak içinde nöroloji muayenesi şart.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri