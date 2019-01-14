Eşim çok sıkılgan
ÖNEMLİ olan o değil sizsiniz. Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum.
Her ikinizin istek ve uygunluğu önemli.
Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz. Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.
ÇOK PANİKLEDİK...
İlişkide güçlendirici ilaç aldım.
Sertleşme sürem çok uzun sürdü.
Çok panikledik. Neden böyle oldu?
UCUZ atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz. Ortada cinsel uyarı, cinsel ilişki yokken cinsel organ sertleşir.
Ürolojik, acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Hemen üroloji uzman muayenesi ile başla. Ayrıca sertleşme için kullandığın ilacı seni takip eden doktorla da konuş.
ÇOCUK İSTİYORUZ
21 yaşındayım ve evliyim. Çocuk istiyoruz ama normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırayım mı?
NORMAL doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Ancak bu keyfi tercih değil, tıbbi bir gereklilik durumudur.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri