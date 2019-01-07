5 aydır isteksizim
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron, böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması, kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotroidi ve kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
SIKINTIM BÜYÜK...
Askerden yeni geldim. Annem babam istedi diye nişanlandım. Ama benim derdim büyük. Çünkü cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? Eşim bir şey söyler mi diye korkuyorum...
Cinsel ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu kafanda büyütme. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at.
Nafiz bey, 5 aydır ağzıma acı su geliyor. Kalbim ve göğsüm yanıyor gibi. "Reflüdür" dediler. Korkutucu bir şey midir bu reflü?
Reflünün kelime anlamı geriye kaçış demektir. En sık rastlanan belirti ekşime ve yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime, ağrı ve yanma hissidir. Bu belirtilerden herhangi birinin varlığında reflü hastalığı teşhisi konulabilir. Bu şikayetler gece de olabilir ve hastayı uykudan uyandırabilir.
Bununla beraber yutma zorluğu ve ağrılı yutma da reflü hastalığının belirtisidir.
Doktor isteği ile ilaçlı yemek borusu mide filmi veya endoskopi gerekebilir.
İhmal edersen şikayetler ve hastalığın derecesi artar.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
41 yaşındayım ve avukatım. Sertleşme sorunum var. Doktor bana gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir.
Yani sıkıntı, evham ve kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol, tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.
Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
Kendimi bildim bileli bademciklerim şiş. "Büyüyünce geçer" dediler. Ancak geçmedi. Ben de sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. Bir zararı var mıdır?
Olabilir. Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur.
Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir. Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz.
Kullanılan antibiyotiğin tipine göre karaciğer veya böbrekler hassas ya da zayıfsa bardağı taşıran damla olabilir.
Antibiyotik, doktor vermeden kullanılmaması gereken önemli bir ilaç grubudur. Herkese zarar var. Her ateş yükseldiğinde, her boğaz ağrıdığında antibiyotik kullanmaktan vazgeçin.
Ayrıca gereksiz yere maddi zarara da neden olur.
24 yaşında bir kadınım. Arkadaşım sık idrara gidiyordu, doktor sistit tanısı koymuş. Ben de kendimi bildim bileli sık tuvalete çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayetimi olur?
HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır.
İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır.
Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.
Nafiz Hocam, eşim gemici. Ayda 1 kere anca beraber olabiliyoruz. Ardından ben idrar yolu enfeksiyonu oluyorum. Neden acaba?
İLİŞKİDEN önce eşler mutlaka uygun temizliklerini yapmalı. Ciltlerdeki mantar enfeksiyonları bile sistit nedeni olabilir. Eşlerin birinde idrar yolu enfeksiyonu varsa diğerine bulaşır. Tam idrar tahlili yaptır.
İdrar kültürü de gerekebilir.
Açlık tokluk şekerini de ölçtür.
İlişkiden sonra idrarınızı yapın.
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