İlişkide ağrı hissediyorum
ÖNCELİKLE tespitiniz çok önemli. Çok net ve doğru tarif ediyorsunuz. Derin ilişki ağrısı diye de ifade edebiliyoruz. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.
Batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda), endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası), miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği sebep olabilir. Bu yüzden bir an önce muayene ol.
Nafiz Bey, 1 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Tahlilde prolaktin yüksek çıkmış. Bu ne demektir? Film istediler çektireyim mi?
PROLAKTİN bir hormondur. Beyinde hipofiz bezi denilen yerden üretilir.
Hipofiz bezinden salgılanan prolaktin hormonunun aşırı salgılanması durumuna tıp dilinde "hiperprolaktinemi" denir. Bu yükseklik her zaman hastalık anlamı taşımaz.
Araştırma için film çekilsin.
Hayvani gıdalarla beslenme.
Stres varsa bu hormon yüksek kalır. Çocuğum olmuyor diye sıkıntıya girdikçe gebelik ihtimali azalır. Çok spor vyapıyorsan azalt. Kullandığın ilaçlar hakkında doktoruna bilgi ver. Eşine anlayış göster
GÜZEL DEĞİLİM
Adetim düzensiz, şişmanım, kıllıyım ve su içsem yarıyor. Neticede şişmanım ve çirkinim. Size de sormadan edemedim. Ne yapmam gerek?
ÖNCE sorunu çözelim.
Güzellik ve çirkinlik kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma.
Başkalarının lafıyla kafanı boşa yorma. Bu anlattıklarının tıpkısının aynısı polikistik over sendromu hastalığında olabilir. Önce çözümü düşün. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına gideceksin. Baştan aşağı muayene edileceksin.
Tahlillerin yapılacak ve filmlerin çekilecek. Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla yavaş yavaş sorunları çözeceğiz. Ama hiçbir durumda üzülmemeyi öğreneceğiz.
22 yaşındayım. Basenlerim geniş. Arkadaşım kullandığın ilaç varsa o yapar dedi. Ama ben ilaç kullanmıyorum ki... Neden basenim büyür?
AİLESEL yapı nedeniyle olabilir. Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir.
Beslenme şeklin katkıda bulunabilir. Bu hormonu vücudunuzda dengelemek için düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek gerekir.
Kullandığımız birçok kozmetik üründe bulunan parabenler de bu hormonun artışına neden olabilir. Karaciğer bozuklukları ve yumurtalık tümörleri de östrojen salgılayabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Takip başlat.
Nafiz Bey, rahim ağzı kanserinin aşısı varmış. Bilgi verebilir misiniz?
RAHİM ağzı kanserinden korunmada önemli nokta HPV enfeksiyonundan korunmaktır.
Ülkemizde HPV virüsüne karşı 2 aşı bulunmaktadır. Tercihen ilk cinsel deneyimi yaşamadan 11-12 yaş kız ve erkek çocukları aşılanmalıdır. Ancak cinsel deneyim yaşanmış olsa bile 9-26 yaş aralığında her iki cinsiyete de aşı yapılabilmektedir. Hatta 43 yaşa kadar kadınlarda etkili olabildiği saptanmıştır. Aşı 15 yaş öncesi 2 doz, 15 yaş sonrası 3 doz şeklinde yapılmalıdır.
Aşı yapılsa bile rutin rahim ağzı kanser tarama testleri yapılmaya devam etmelidir.
ERKEKLİĞİM Mİ AZALDI?
3 yıllık evliyiz. İlk başta cinsel hayatımız iyiydi ancak şimdi eskisi gibi değiliz. Neden böyle oldu? Erkekliğim mi azaldı? Tavsiyeniz olur mu?
HİÇBİR şey başlangıçtaki gibi olmaz. Her dönemin kendine özel dengesi vardır.
Gündüz yorgunluğunuz artarsa, gece isteğiniz azalır. Yorgunluk cinsel isteksizlik sebeplerinin başında gelir. İyi uyuyun. Alkol ve sigara alımı varsa azaltın veya bırakın. Akşam eşin bir bardak ahududu yaprağı çayı içsin. Sen de damiana çayı iç. akşam birbirinize badem yağı (2 damla), ylang ylang yağı (2 damla) ve adaçayı yağı (2 damla) karıştırarak sırt, bacak ve kasıklarınıza masaj yapın.
Anlattıklarına bakılırsa beden sorunlarından ziyade sosyal yaşam sorunları bu halinize sebep olmuş gibi duruyor.
Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. İlaçlarını zorla kullanıyor. Bir arkadaşı ozon tedavisini önerdi. Biz de yaptıralım mı? Faydası var mıdır?
VAR. Ozon tedavisi uzun yıllardır bir çok hastalık tedavisinde kullanılıyor. bir tanesi de damar tıkanmaları.
Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var.
Beyin-böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonrada ozon tedavisinin faydaları söz konusu.
En kısa sürede uygulayın...
45 yaşındayım. Evlenmek istiyorum. Ama erkeklik durumum iyi değil. Arkadaşım çoban oturtan diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?
ÖNCELİKLE hastalık olup olmadığını öğrenmek için maueyene şart. Tanı olmadan tedavi olmaz. Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bir bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir. Sahip olduğu sert iğneleri ayağa batması nedeniyle çoban çökerten adı verilmiş olan bitki, erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. İktidarsızlık ve düşük gibi sorunlar üzerinde risk azaltan etkisiyle bilinen çoban çökerten bitkisi halk arasında deve çökerten ve çarık dikeni isimleri ile de anılmaktadır.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri