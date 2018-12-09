İlişkide başım ağrıyor
CİNSEL ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir.
Orgazm yani tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncı yani tansiyon artar. Cilt kızarmaya başlar.
Heyecan arttıkça, cinsel gerilim artar ve kalp atış hızı ve kan basıncı daha da yükselir.
Yani tansiyon normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir.
Orgazmdan sonra kan basıncı normal seviyelerine döner.
Bu yüzden başın ağrımış.
İlaç tedavisi almazsan, bundan sonra daha çok başın ağrır.
Hipertansiyon, ihmale gelmez, gelirse acile gelir.
Nafiz Hocam, yaşım 49. Prostat testi yaptırdım, sonucu 3 çıktı. Doktor "Kanser olabilirsin" dedi. Moralim çok bozuk. Ne yapmalıyım?
ANLADIĞIM kadarıyla total PSA testi yaptırmışsın. Sadece test sonuçları tek başına tanı koydurmaz. Bu test sadece kanserde yükselmez. Prostat iltihabı, prostat biyopsisi, prostat enfarktüsü, idrar yolu ameliyatları (TUR), idrar retansiyonu (glob vezikal), cinsel ilişki veya kendi kendine orgazm sonrası meni çıkışı sonrası, sonda takılma sonrası, prostat masajı sonra da kanda yüksek çıkabilir.
Üroloji uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir. İdrar tahlili yaptır.
Uzmanın tespiti önemli.
Eğer hala şüphe olursa prostat biyopsisi gerekebilir.
Korkmak işe yaramaz.
Hatta hastalıkları ilerlettiği gibi yeni hastalıklarda ilave eder. Önce tanı koyalım. Korkacaksak sonra korkalım...
ÜZÜLMESİN DİYE SUSUYORUM
5 aylık evliyim. İlişki sırasında ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey diyemiyorum. Apandisit ameliyatı olmuştum onunla ilgisi olabilir mi?
ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.
Nafiz Hocam, "50 yaşından sonra aspirin iç" dediler. 3 haftadır içiyorum. Midem kazınıyor. İlaçla ilgisi olabilir mi?
ASPİRİNLE ilgili olabilir.
Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk, kişiye özel tedavi üreten meslektir.
Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri