Eskisi gibi olmuyor
İkimiz de 40 yaşındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Neden böyle olduk? Yardım edin...
CiNSEL ilişki sayısının bir önemi yoktur. Herkesin istekleri, ihtiyaçları, stresleri, hastalıkları gibi birçok neden cinsel isteği etkiler. Eğer keyif alıyorsanız ve şikayet yoksa hastalık düşünmeyiz.
Erkeklerde 60 yaşından sonra cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir.
Kadınlarda da menopoz dönemi cinsel isteği azaltabilir. Sakin ol. Eşinle sohbet et. Şikayetler devam ederse doktora git.
Nafiz Hocam, derdim büyük. Bir çözüm bulun. Yeni evlendim. 192 santim boyundayım.
141 kiloyum. Arkadaşlarım "Boğa gibisin" diyor. Ama hala çocuğum olmadı. Neden?
ACELE etmen için bir sebebiniz yoksa, 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Şişmanlık, sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak, zayıf karakterli olmaktan iyidir.
Hastalık utanılacak bir şey değil. İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin.
MUTLU DEĞİLİZ...
3 aylık evliyim. İlişkim sıkıntılı. Uzun sürmüyor. Ben de yoruluyorum. Kendi kendimeyken sanki daha iyiydi. Sizce sorun nedir?
ERKEN boşalma, çok sık karşılaştığımız bir sıkıntıdır.
Moral, uykusuzluk, heyecan, gelecek ve iş kaygısı gibi huzursuzluk yaratan durumlar kişiyi etkiler. Erken boşalmaya neden olabilir. Ayrıca mastürbasyon, alışkanlık haline geldiyse cinselliği olumsuz etkiler. Cinsel ilişki iki kişilik bir uygulamadır. Mastürbasyon tek kişiliktir. Hala aynı alışkanlıklarını sürdürüyorsan, yeni alışkanlıklarına uyum sağlayamazsın. Gerekirse psikolog desteği al. Şikâyetin 3 haftadan uzun sürerse üroloji muayenesi ol.
Eşim uykuda nefesimin kesildiğini söyledi.
Doktor, uyku testi yaptırdı. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir miyim?
UYKU testinde kanser belirlenmez. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Uyku apnesi sendromu dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak, alerji tedavisi, reflü ve stres tedavisi yapmayı gerektirebilir.
Nafiz Bey, 5 aydır belim ağrıyor. Yatarken ağrıyor. Hareket ettikçe azalıyor. Herkes "Fıtık" dedi. 39 yaşında bel fıtığı niye olsun ki?
BEL fıtığının yaşla ilgisi olmaz. Ama hareketle artar, dinlenmekle geçer. 3 aydan uzun süren, istirahat ile geçmeyen, 40 yaşından önce başlayan, sabahları yataktan kalkmayı zorlaştıran ağrılar varsa iltihabi hastalıklara bağlı bel ağrısı aklımıza gelir. İç hastalıkları uzmanına veya romatoloji uzmanına muayene ol. Geç kalma. Her durumda da ağrı ve inflamasyon dediğimiz mikropsuz iltihap tedavisi için ozon tedavisinden faydalanabilirsin.
EŞİM HEP İSTEKSİZ
Eşim 57 yaşında. Cinsel ilişkide sürekli isteksiz.
Bunun bir çaresi var mı? Ne yapabiliriz?
CİNSEL isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin ve güvenli bir mekan yoksa yine isteksizlik olabilir. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, cinsel isteksizlik yaratabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
Nafiz Hocam, 21 yaşındayım. 5 aydır kilo veremiyorum. Doktor "İnsülin direnci olabilir" dedi. Tehlikeli bir durum mu?
GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir.
Gıdalar bedene girer, emilir, Karaciğerde glikoz üretilir.
Organlarımız da bunu kullanır.
Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar.
İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. Şişmanlarda bu durum görülebilir. Kilo vermeyi zorlaştırabilir. HOMAIR denilen bir test yapılır.
Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır.
Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir. Korkulacak bir durum değil ancak takip edilmeli...
22 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşim biraz kaba davranıyor. Gebe kalmadığım için kızmaya başladı. Ne yapmalıyım?
KAFAN da, duyguların da karışık. Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz.
Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.
Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir. Sabırla eşinle konuş.
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