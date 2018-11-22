Benim sıkıntım başka...
HER şeyin ortası karar.
Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.
Doktor Bey, sıkıntılıyım. Eşimle ilişkiye girmeden önce ilaç aldım. Ancak sertleşmem uzun sürdü. Acile gittik müdahale ettiler. Utancımdan da kimseye bir şey soramadım. Siz ne önerirsiniz?
UCUZ atlatmışsın. Bu duruma Priapizm diyoruz. Ortada cinsel uyarı veya ilişki yokken cinsel organ sertleşir. Uzun süre ereksiyon halinde kalabilir. Sert ve ağrılı bir durumdur. Acil bir durumdur. Erken müdahale edilmezse, ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Cinsel organ bölgesindeki bir travma sonrası, toplardamar tıkanmasına bağlı, depresyon ilaçlarının yan etkisi olarak, bazı kan hastalıkları, bazı kanserlere bağlı olarak da bu durum olabilir. Bir üroloji uzmanına gözükmen gerekiyor. Kullandığın ilacı da doktorla konuş.
SORUNUM SERTLEŞME
25 yaşındayım. İlişkiye girmekte zorlanıyorum.
Mastürbasyon yaparken sıkıntı yoktu.
Şimdi sertleşme sıkıntım var. Ne önerirsiniz?
SORA sora Bağdat bulunur.
Ama bu sıkıntının çözümü sorarak değil doktora giderek bulunur. Anlattıklarınıza göre kendi kendinize uygulamalar yaparken sertleşme sorunu yok. Cinsel ilişki, yalnız olmadığın bir durumdur.
Psikolojik veya psikiyatrik bir desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorum.
Mutlaka uzmana başvurusu yap. Ayrıca sık mastürbasyon yapmak, cinsel ilişkinin doğallığını olumsuz etkiler.
Bazen erken boşalma bazen de ereksiyon sıkıntısı yaratabilir.
Her şeyin aşırısı zarardır.
Safra kesemde 2 tane 2 santimlik taş var.
Düşmüyor. Doktor, ameliyat yapılmayacağını söyledi. Çok ağrı yapıyor. Nasıl kurtulabilirim?
HER safra kesesi taşı hemen ameliyat edilmez. Muhtemelen bahsettiğin taş, kolesterol taşı.
Eğer doktorun bu ağrı safra kesesindeki taşla ilgili değil derse ameliyat önermeyebilir.
1.5 santimetreden büyük, ağrı yapan taşlar ameliyat edilebilir.
Ancak daha önce tüm ilaçlı ve ilaç dışı tedavi uygulamaları denenmelidir. Hem iç hastalıkları uzmanın hem de genel cerrahi uzmanın birbirleri ile kararlarını paylaşsınlar.
İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım ağrıdı. Hastanede idrar tahlili yaptılar.
"Hematüri var" dediler. Bu ne demek?
İDRARDA kan hücreleri (eritrosit, alyuvar) bulunması durumuna "Hematüri" deriz.
Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir. Ancak çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir. Makroskopik hematüri de ise idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir. Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına mikroskopik hematüri denir.
ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM
Nafiz Bey, 21 yaşındayım. Evliyim. Çocuğum olsun istiyorum. Ama normal doğumdan korkuyorum.
Sezaryen yaptırsam daha iyi olmaz mı?
DEREYİ görmeden paçaları sıvama. Bu soruyla sık sık karşılaşırız. Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryende olsan sarkar.
Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir.
Ancak bu keyfi tercih değil, tıbbi bir gereklilik durumudur. Ayrıca sebep ne olursa olsun cinsel organ estetik operasyonları her zaman mümkün.
Demir eksikliğim var. O günden itibaren sürekli ıspanak yiyorum. Pekmezi sevmiyorum. Başka bir şey yesem olur mu?
İÇİNE şeker katılmamış meyve özlerinde demir yoğun olarak bulunur. Üzüm, keçiboynuzu pekmezi yoğun demir içerir. Ancak çayın içinde demirin emilmesini engelleyen maddeler var.
Çayı ana öğünlerde tüketmeyin.
Aldığın demir emilmez, boşa gider. Ayrıca karaciğer, kırmızı et, yumurta, kuru meyveler ve kuru baklagiller demirden zengin kaynaklardır.
Ispanakta da sanıldığı kadar çok demir yok. Sürekli pekmez kan şekerinin dengesini bozabilir. Ara ara tüket, ama her şeyin aşırısı zarar.
Nafiz Bey, 9 ayılk evliyiz. Bebeğimiz olsun istiyoruz. İlişkide korunmuyoruz. Gebelik şansımızı neler arttırabilir?
KAYGILANMAYIN. Eşinizde sizde genel kontrolden geçin.
Gebeliğinize engel olacak bir hastalık veya farklılığınız var mı öğrenin. Her şey normal ise huzurlu bir ortamda, eşinizle cinsel ilişkiye girin. Adetinizin ilk başlangıç tarihinden yaklaşık olarak 14 gün önceki dönemler dişi bedeninin yumurtlama dönemidir. Diyelim ki 28 günde bir adet görüyorsunuz.
Önümüzdeki ay beklenen adet tarihinizden 14 gün geri sayın.
Bulduğunuz tarihten 2 gün önce ve 2 gün sonraki tarihleri belirleyin. Bu dönemde sık cinsel ilişkinin gebelik şansını artırabilmesi söz konusudur.
Her şeyin hayırlısı olsun.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri