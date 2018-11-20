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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 20 Kasım 2018, Salı

İçim güpürdüyo

Nafiz Hocam, kalp atışlarım çok değişik. İçim güpür güpür ediyor. Tansiyonum bir 114, bir 64 oluyor. Başım dönüyor. Doktora gideyim mi?
Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'dır.
Tarif ettiğin sınırlar, normal sınırlar içinde. Ayrıca sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz.
Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. EKG, Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git.
Tedbir al. Riskler çok.

Nafiz Bey, 3 yıldır ara ara makatımdan taze kan geliyor. Doktora gitmeye utanıyorum.
Zeytinyağı içiyorum ama geçmiyor. "Rezene çayı iç geçer" dediler. Çayla basur geçer mi?

ÇAYLA basur geçmez.
Geçse basurlu adam kalmaz.
Tespitini yapmışsın. Bu güzel. Ama sonrası gelmemiş.
Doktordan utanmak olmaz.
Eğer dışkılama sonrası tuvalet taşında veya dışkı üstünde damla şekilde kan görüyorsanız, temizlendiğiniz kağıtta kan damlası varsa doktora başvurun. Bu hastalık doğru tedavi edilmezse ilerler, ameliyat edilecek hale gelir. Yiyecek ve içeceklerle ilgili destek uygulamaları da yap. Rezene bağırsak hareketlerini düzenler. Ama tedavi etmez.

KONUŞMAYA UTANIYORUZ

Biz eşimle fazla cinsellik konuşamıyoruz.
Utanıyoruz. İlişkide hemen bitiyoruz. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Ne yapmalıyım?
CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.
Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.
Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan paylaşabilirsiniz.
Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir.
Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

Nafiz Bey, derdime bir çare. Ben sigara içiyorum.
Hacamat iyi gelir mi acaba?
İYİ gelir. Kan yoğunlaşmasını azaltır. Bedende birikmiş olan toksinleri, ağır metalleri uzaklaştırır. Lenf dolaşımını arttırır. Hastalarımıza önce hacamat uygunluk testleri yaparız. Kan sulandırıcı kullanıyorsa planlama yaparız. Bununla beraber genel durum kontrolü, ilaç düzenlenmesi, beslenme desteği ve takip planlaması da uzun süreli fayda için şarttır.

Nafiz Hocam, kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi? Yoğurt şişmanlık yapar mı?
BEN de yoğurdu çok severim.
Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım.
Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım.
100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir. Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın.
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