Evleneceğim ama...
Ama bir sıkıntım var. Adetim, düğüne denk gelebilir. Adet geciktirici hap varmış. Alayım mı?
BU kişisel bir tercihtir. Doğal olan, bedenin ritmine uymaktır.
Evlilik dönemi boyunca da adet dönemlerin olacaktır. Eşinde bu duruma şimdiden alışmaya başlayabilir. Bu ilaçlar adet tarihini geciktirir. Muayeneden sonra kadın hastalıkları uzmanının sizin için önereceği ilaç olmalıdır. Komşunun, arkadaşının kullandığı ilacı içmeni önermiyorum. Bu ilaçların kullanılmaması gereken başka hastalık veya alerjik ihtimaller içinde dikkatli olmalısın. Şimdiden bir ömür boyu mutluluklar.
Gazeteleri okudum bir panik oldum! Eşim 6 aylık hamile. Haberde "Hamileler et yerse erken doğum olur" diyor. Hiç mi et yemesin?
HABERİ yanlış yorumlamışsın.
Gebeler de et yiyebilir. Et mikropluysa, iyi pişirilmezse insanlarda hastalık yapar. Gebelerde de hastalık yapar. Sağlıklı kesim hayvanı alın. Kontrolsüz hayvan almayın diyoruz.
Mikroplu et iyi pişirilmezse aynı mikrop eti yiyen kişide de hastalık yapar. Kişi gebeyse düşük, erken doğum ihtimalleri olur.
Erken gebelik döneminde mikrop alan gebelerin bebeklerinde körlük, kasılma ve ölü doğum gibi hastalıklar olur. Sağlıklı olduğu bilinen et iyi pişirilirse hiç kimse hasta olmaz. Yeter ki çok yemeyin, iyi çiğneyin.
64 YAŞINDA CİNSEL HAYAT
Yaşım 64. Eşim sizlere ömür. Yeniden evlenmek istiyorum. Ancak sertleşme sorunum var.
Doktor "Çubuk takalım" dedi. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedeninin ne durumda olduğunu anlamamız gerek. Testosteron, Prolaktin, TSH, Tam Kan Sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmez. Kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu hem kalp damarları hem de cinsel organınızın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.
Nafiz Hocam, cildim için ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Kandan mı yaptırayım? Yoksa fitil yoluyla yaptırsam daha mı iyi olur?
HER iki yöntem de kullanılabilir.
Kan yoluyla yapılan uygulama için damar yapınız yeterinde geniş olmalı. İğne alerjisi, vaso vagal senkop gibi ani tansiyon düşüren hassasiyetleriniz olmamalıdır. Hipertansiyon, ritim düzensizliği olan hastalarda uygun olduğu sürece fitil yöntemi tercih edilebilir. Özellikle ağrısız, sızısız, kansız, risksiz bir yöntem tercih etmek istiyorum diyorsanız fitil yöntemiyle ozon yaptırabilirsiniz.
HEP İSTEKSİZ!
Doktor Bey, derdim büyük... 57 yaşındaki eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu.
Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?
TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek azalabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri de önemli bir belirleyicidir.
Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, tiroit çalışmasındaki bozukluklar ve kullanılan ilaçlar varsa yan etkileri gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
Nafiz Hocam, benim uyku bozukluğum var.
Sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum.
Acaba bana başka bir tavsiyeniz olur mu?
İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi mıknatıs yatak uygulamasıdır.
Yanınızda tüm seyahatlerinizde taşıyabileceğiniz halde bir ince yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır. Beden mıknatıslığını düzenler. Yan etkisi yoktur.
Bir de yatmadan aşırı yemek yemeyin. Kafeinli içecek tüketmeyin.
Yemenizde sakınca yoksa bir tatlı kaşığı bal ile bir su bardağı yoğurdu karıştırıp yatmadan bir saat önce yiyin.
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