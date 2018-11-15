Eşim çok istekli
Erkekliğimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
HER şeyin aşırısı zarardır. Sık cinsel ilişki cinsel organlar ve haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili olarak bir değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine nemfomani diyorlar. Bu isteklilik devam ederse bu da aklında olsun.
Babamda halsizlik başladı. Doktor "Safra kesesinde taş var" demiş. Hastaneye yatırdılar. Safra taşı nasıl sarılık yapar?
KÜÇÜK safra taşları, safra kanallarına düşerse safranın bağırsağa akmasını engeller.
Göz aklarında ve deride sararma, idrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma olabilir. Bu durum, tıkanma sarılığı olarak adlandırılır ve bağırsağa akamayan safra içindeki Bilirubin adlı pigmentin kana karışarak kan seviyesinin yükselmesine ve idrarda fazla miktarda atılmasına bağlıdır.
En önemli konu, tanı konmasıdır. İnşallah bundan sonra da takip tedavi ile düzelme olur.
YİNE Mİ HAMİLE!
Nafiz Bey, kafam karıştı. Biz 6 yıllık evliyiz.
3 çocuğumuz var. Eşimin isteği ile tüplerini son doğumda bağlattık. Aradan 16 ay geçti. Şimdi eşimin adeti gecikmiş. Hamile olabilir mi?
TÜP bağlatma yöntemi kadınların tercih ettiği doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Yapılan operasyonun özelliğine göre çok seyrek de olsa yumurtalık kanalları kendiliğinden açılabilir ve gebelik oluşabilir. Ayrıca birçok hastalık veya farklılık da adet düzenini bozar. Adet gecikmesi yapabilir. Sonuçta neden olursa olsun bir an önce kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurun. Unutmadan tüpleri bağlanan kadınlarda, uygulamadan hemen sonra aşırı karın ağrısı, ateş ve kanama olursa, derhal kendi doktorlarına veya en yakın sağlık kuruluşlarına başvursun.
Ameliyata bağlı acil hastalıklar açısından muayene gerekir.
Hocam, çok dertliyim... İşim stresli. Yedikçe yiyesim geliyor. Makarnayı azalttım. Çorba yesem mi? Doyamıyorum. Ne yapabilirim?
ŞEKER düşüklüğü olabilir.
Reaktif hipoglisemi bu tip şikayetler yapabilir. Şeker metabolizma testi yani yükleme testi gerekebilir. Karbonhidrat zengini bir damağın var.
Makarna ve benzerleri bu gruptandır. Mutlaka et, tavuk, balık ve yoğurt gibi protein kaynaklarına yer aç. Çünkü proteinler hem uzun süre tokluk sağlar hem de termik etkileri sayesinde vücutta sindirilirken vücuda ekstra kalori yaktırıyor.
Ara öğünlerde süt, yoğurt tercih et. Yetişkin bir kişinin günde 200 ml'lik 2 su bardağı kadar süt veya yoğurt tüketmesi yeterli olur. Ayrıca pirinç pilavı ve makarna yerine bulgur, tam buğday ekmeği tercih ederek de tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.
Nafiz Hocam, tiroidimde beze vardı. Geçen muayenede doktor "Büyümüş" dedi. İğneyle çekeceklermiş. Korkuyorum. Yaptırayım mı?
YAPTIR. Tiroit bezinde saptanan nodüllerde kanser olup olmadığını anlamak için yapılır. Nodülü olan tüm hastalara yapılır. Biyopsi sonucuna göre ilaç tedavisi veya ameliyat kararı verileceğinden mutlaka yapılması gerekir.
Oldukça basit, yapılması kolay ve ağrısızdır. Normal enjektörlerle yapılır. Damardan kan alınır gibi tiroit bezindeki nodülden sıvı alınır. Alınan hücreler patolojide incelenerek kanser ve iltihap olup olmadığı araştırılır. Korkma.
Ameliyat değildir. Bazen biyopsi ile yeteri kadar parça veya hücre gelmeyebilir. O zaman biyopsiyi tekrarlamak gerekir.
DERDİME BİR ÇARE
Hocam, derdime bir çare... Eşimle ilişki sonrası ben tükeniyorum. Eşim benim kadar yorulmuyor.
Benimle ilgili bir hastalık olabilir mi?
YORULMAKTAN kastın, orgazm olmak diye anladım.
Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler.
Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor.
Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şeker düşüklüğü, hipertroidi ve burun tıkanıklığı gibi hastalıkları olanlar cinsel ilişkide çabuk yorulabilir.
Nafiz Bey, koşu takımına seçildim. Beslenmemi nasıl yapayım? Tavsiyenizi bekliyorum.
YEMEKTEN iki saat sonra koşu planı yap. Böylelikle kaslar daha kolay kanlanır.
Koşmadan önce ortalama 200 kalorilik yüksek karbonhidrat içerikli bir şeyler atıştır. En fazla yarım saatlik koşular yap. Koşu sırasında da her saat için 30-60 gram karbonhidrat içeren bir besin yiyebilirsin.
Burnundan nefes al, ver. Yoksa hava yutarsın. Şişersin.
Hocam, ayaklarımda uzun süredir yaralar var. Kaşınıyor. Ara ara merhem sürdüm.
"Şeker hastası olabilirsin" dediler doğru mu?
EVET olabilir. Tedaviye cevapsız yaralar şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir.
Ama bunu değerlendirmek şart.
Hemen açlık ve tokluk kan glikoz yani şeker testi yaptırıp öğreniriz. Hatta gerekirse başka tahlillerde yaptırabiliriz. Ancak kullandığınız ilaçlardan tutun da genetik yapı farklılıklarınıza kadar envaiçeşit başka sebepte karşımıza çıkabilir. Şaşırmayın.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri