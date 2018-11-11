Bebek istiyoruz
Gebelik şansımızı neler arttırabilir?
ÖNCELİKLE eşiniz de siz de genel kontrolden geçin. Her şey normalse huzurlu bir ortamda, hafif tokluk hâli ile dinlenmiş bir şekilde ilişkiye girin. Adetinizin ilk başlangıç tarihinden yaklaşık olarak 14 gün önceki dönemler dişi bedeninin yumurtlama dönemidir. Diyelim ki 28 günde bir adet görüyorsunuz. önümüzdeki ay adet tarihinizden 14 gün geri sayın.
Bulduğunuz tarihten 2 gün önce ve 2 gün sonraki tarihleri belirleyin. Bu dönemde ilişkiye girmek şansı artırır.
BİRLİKTE OLAMIYORUZ
6 aydır evliyiz. Eşimle beraber olamıyoruz. Ben acı çekmekten korkuyorum. Ne yapayım?
BUNUN adı "Vajinismus." Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli.
Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur.
Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. İç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları uzmanından yardım al. Korkma. Sabret.
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri