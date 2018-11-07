Menopozda ilişki
Annem de erken menopoza girmişti. Cinsel hayatımda bitecek mi?
MENOPOZ doğal bir durumdur.
Hastalık değildir. Cinsel hayatta değişiklikler meydana gelebilir.
Ancak ön yargılarınızdan kurtulun.
Fasulye, elma, hurma, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin. Yeterince uyuyun.
4 yıllık evliyim. Sertleşme sorunum var. Hap aldım.
Olmadı. Bunaldım. Ne yapayım?
BUNALIMDA sertleşme olmayabilir.
Cinsel ilişkiye yoğunlaş. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır. Ve erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir.
CİNSELLİĞİM BİTTİ
4 yıl önce panik atak tedavisi gördüm. İlaçla geçti, ama cinsel hayatım bitti. Yardım edin.
ATAK yapman gerekli. Yanlış anlama panik atak ve kullanılan ilaçlar kendine güvensizliği arttırmış olabilir. 'Ya olmazsa?' dersen olmaz. Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta kendine yeniden güven. Ayrıca reklamlara kanıp para harcama.
Kendine güvenmeyen, huzursuz, gerçek anlamda eşiyle uyumlu olmayan kişilere ot, ilaç, merhem hiçbir şey yapmaz.
Çok terliyorum nefesim kesiliyor.
Doktor, "Panik atak" dedi. Psikiyatriste gideyim mi?
PANİK atak, birçok hastalıkla karışır.
Bazı tetkiklerden sonra psikiyatristler tanı koyar. Bu hastalık tabi ki geçer. Yeter ki iste. Yani senin şikayetlerinde aniden başlayıp birden geçiyor olabilir. Ayrıca iç hastalıkları uzmanına da muayene ol. Kan şeker düşmeleri de aynı şikayetleri yapar.
Soğuk algınlığı için sadece nane limon kabuğu içsek yeter mi? Başka ne önerirsiniz?
TABİ ki var. Yeter ki isteyin.
Şimdi mutfağa git. Zencefil, adaçayı, karabiberden mutlaka biri vardır. Ilık su ile çayını çok demli olmamak üzere yapıp iç. Melisa yaprakları, mürver, zeytin yaprağını karıştır.
Hepsini de balla taçlandır. Şifa olsun.
3 senedir evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Acı çekmekten korkuyorum. Neden?
BUNUN adı vajinismus. Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım al. Korkma. Sabret
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri