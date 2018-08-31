Menopoz sonrası cinsel hayat
ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Her 2 tarafında istemesiyle cinsel ilişkiye girilmediğinde her 2 taraf içinde huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur. Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir.
İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın.
Nemlendirici kremler alın.
Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.
PARMAKTA AĞRI GUT HABERCİSİ
Babamda gut var. Alkol almıyorum. Ama eklemlerimde ağrılar var. Bende de gut olur mu? Babamdaki ilaçlardan içsem olur mu?
Özellikle ayak başparmağında tekrarlayan ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişlik, hareket kısıtlılığı durumlarında bu hastalıktan şüphelenmeliyiz. Eğer ürik asit kaynaklı böbrek taşı tespit edilmişse bu da hastalığın tanısında faydalı olacaktır. Ama baş parmak şişmesine neden olan başka hastalıklar da var. Babanın ilaçlarını içme.
Alkol almayanlarda da gut hastalığı olabilir. Bence hemen doktorunu seç.
Takibe başla.
Sigaraya başlayalı 11 yıl oldu. Ne yapayım alışkanlık. Bırakamıyorum. KOAH dedikleri hastalığa yakalanır mıyım?
KOAH uzun süreli, akciğerin çalışan kısımlarını tıkayan hastalık demektir.
Sigara içmek en önemli riskdir. Ama sadece sigara içenlerde değil başka durumlarda da KOAH gelişebilir. Genetik faktör alfa- 1 antitripsin eksikliği, çeşitli gaz ve tozlara çevresel veya mesleki maruziyet de KOAH hastalığı için risk faktörüdür.
Alışkanlık ne yapayım! İradem zayıf gibi ifadelerle kendini kandırma. Hastalık kolay gelir, zor gider. Testi kırılmadan ne yaparsan kendine. Başkası senin ağzına, naftalin sürse, tiner dökse kızarsın. Kendi elinle kendini zehirlerken bahane arama. Hadi iste ve yap. Tembelliği bırak.
YOĞURT KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Nafiz Hocam kemik erimem var. Yoğurt yersem geçer mi? Bir de yoğurt şişmanlık yapar mı? Ne önerirsiniz?
Ben de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim. Suyunu da içerim.
Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım.
Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım.
Plastik kaplar da alacaksam.
Yoksa almam. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım.
100 gr doğal sofra yoğurdu 80 kaloridir. Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder. Kilo alanlar hareketsizlikten kilo alırlar. Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir.
3 ay önce doğum yaptım. Gebeliğimde kemik erimem olduğu söylendi. Şimdi şikayetim yok. Bir şey yapmam gerekir mi?
HAMİLELİĞE bağlı osteoporoz yani kemik erimesi tanısı konduysa bazı tetkikleri de yapmak gerekir. Bize başvuran hastalarda TSH, parathormon, 25 oh Vit D3, Ca, Mg istiyebiliyoruz. Her hastaya muayene sonrası tetkik planı çıkartılır. Tanıya uygun tedavi yapılır. Sadece hamileliğe bağlı osteoporoz da tedavi gerekmeyebilir. Bu hastalık genellikle doğumdan sonraki 6 ay içerisinde kendiliğinden geçiyor. Bu nedenle çoğunlukla tedavi gerektirmiyor. Kaygı yok.
Tedbir var.
ÇARPINTIYA DİKKAT EDİN
Kalp atışlarım çok değişik. Doktora gitmedim.
Bir 114, bir 64 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmem gerekiyor mu?
Kalp atışlarını saymak için kulağımızla veya stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir.
Daha çok nabız sayarız.
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'dır.
Tarif ettiğin sınırlar, normal sınırlar içinde. Ayrıca sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz.
Ekg, EKG Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git.
Ben çok şişiyorum. Ayrıca kiloluyum.
Ödemmiş. Acaba ne yersem rahatlarım?
DOĞRU yersen rahatlarsın.
Kilo fazlası varsa mutlaka sıvı fazlası da olur. Tuzlu yiyeceklerden, ambalajlı gıdalardan uzak dur. Strese bağlı ödemin de olabilir.
Bunların muayene sonrası araştırılması uygun olur.
Ama maydanoz çayı tarifi vereceğim. 1 su bardağı kaynamış su hazırla. Sapıyla beraber maydanozu bıçakla doğra. Bir yemek kaşığı maydanozu kaynamış suya at. On dakika bardağın ağzını kapatarak beklet. Sonra iç. Kalan maydanozları ye.
Haftada 4 kere bu çaydan iç.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Menopoz sonrası cinsel hayat
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sıkıntını eşinle paylaş 30 Ağustos 2018, Perşembe 5 aylık evliyim. İlişki sırasında kasılıyorum. Geriliyorum. Eşim sinirleniyor. Boşanmasından korkuyorum. Ne yapayım? SIKINTI,...
- Andropoz ne zaman başlar? 29 Ağustos 2018, Çarşamba Eşim, ilişkide eskisi gibi sertleşemiyor. Prostattan şüphelendik. Ama doktor, "Erken andropoz olabilir" dedi. Andropoz...
- İlişkide ağrım oldu 28 Ağustos 2018, Salı Nafiz Bey, hanımla tam ilişki sırasındayken kasığımda ağrı oldu. Bırakmak zorunda kaldık. Organımda değişiklik...
- Eşime istek duymuyorum 27 Ağustos 2018, Pazartesi 32 yaşında bayanım. 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duymaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Acaba...
- Eşim mutlu değil 26 Ağustos 2018, Pazar 32 yaşındayım. Eşimle ilişkide sertliğim 14 dakika sürüyor. Ama eşim mutlu değil. Moralim de bozuluyor. Bu da mı...
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri