İlişkide tükeniyorum
YORULMAKTAN kastın orgazm olmak diye anladım. Kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır. Orgazm sonrası erkek yeniden cinsel ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Hatta arka arkaya orgazm olabilirler. Bu sana ait bir hastalık gibi durmuyor. Ancak akciğer hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, kan şekeri düşüklüğü, hipertroidi gibi hastalıkları olanlar cinselilişkide çabuk yorulabilir.
Çok horluyorum. 3 aydır eşim uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Doktor göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser olabilir mi?
UYKU testinde kanser ile ilgili ihtimal tarifi olmaz. Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı bir arada tedavi verir. "Uyku Apnesi Sendromu" dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı, gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak, alerji tedavisi, reflü, stres tedavisi yapmayı gerektirebilir.
KİLO KANSER YAPAR!
Nafiz Bey, menopoza girdim. Teyzemde ve kuzenimde meme kanseri çıktı. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?
SAKINAN göze çöp batar. Korku, stres, evham kanser riskini arttırabilir. Hemen tedbir al. Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı kanser riskini arttırabilir. 1 kilogram yağ verirseniz meme kanseri riski oldukça azalır. Zeytinyağı, fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih edin. Omega-3 yağ asitleri içeren balık, hücreleri yeniler, kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar, lahana gibi lahanagiller de bulunan sülforafanın, meme kanseri üzerinde anti-kanserojen etkisi vardır. Hareket et, kontrole git, güzel uyu, güzel beslen.
1 yıldır şişmanım. Nişanlanabilirim. Zayıflamam lazım. Kitapçıdan diyet kitabı aldım. Hangi tedbirleri almalıyım?
TEDAVİ amaçlı zayıflamalarda kafaya göre, kitapçıya göre, komşuya göre uygulama yapılmaz. Her beden, dünyada tektir. Hastalıklarla birlikte zayıflamaya çalışırken daha fazla hasta olunabilir. Unutmayın 'hastalık yok, hasta var' önemli bir ilkedir. Özellikle uygun olmayan diyetler tartıda incelmenizi sağlasa da, bedenin doğal çatısını bozabilir. Örneğin, sadece proteinli diyetler kas azalması yapabilir. Sonra ayıkla pirincin taşını. Tedbir alma, doktor al. Yok, doktor alamayacaksan o zaman doktora git. Testi kırılmadan doğru perhize başla.
PROSTAT MUAYENESİ ŞART
Yaşım 58. Arkadaşlarımda prostat var. Gece idrara çıkıyorum. Gençliğimden beri böyleydi. Prostatta başka hangi şikâyetler olur?
HER erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum, prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikâyet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, çok az idrar yapmak gibi şikâyetlerle kendini gösterir.
47 yaşındayım. İrademe sahibim. Ama şeker hastasıyım ve çikolataya hasret kaldım. Çikolata yememi sağlayacak bir ilaç yok mu?
SENİN ilacın çoktan çıktı. Bu işin ilacı doğru bilgidir. Yani şeker hastaları öncelikle düzenli yemek listesi yapmalılar. Diyetisyeninle konuşarak bazı öğünlerin arasında tatlı meyve yerine bir miktar özellikle bitter çikolata yenilebilir. Tadımlık yani belli bir miktarı aşmadan diyetisyenin veya bizim müsaade ettiğimiz oranda ye. Çikolatayı hemen yutma. Uzun süre damağına yapışık kalsın. Damak doysun. Sonra tekrar yemek isteme. Ayrıca kakaodaki 'Epichatechin' isimli antioksidan oldukça faydalıdır.
FAZLASI ZARAR
Nafiz Bey, kafam çok karışık. Şişman değilim. Ama çok kuruyemiş yiyorum. Sonra hastalık olur mu?
HER şeyin aşırısı zarar. Tek yönlü veya tek tip beslenmeler bedeni aşındırır. Sonra bozar. Bir şeyi zehir yapan, onun dozudur. Ayrıca haftada 5 öğün kuruyemiş, günde 5-10 adet fındık, badem, fıstık, ceviz gibi gıdaları tüketmek oldukça sağlıklıdır. Şeker hastalarının kuruyemiş tüketmesi kalp sağlığını da olumlu etkiler. Yeşil yapraklı sebzeler, bakliyatlar, düşük şekerli meyveler şekere karşı bedeni oldukça iyi korur.
Babam 75 yaşında. Herkes "Hareketsiz kalmasın" diyor. Ne önerirsiniz?
HAREKETSİZLİK arttıkça hastalık görülmesi artar. Yani işleyen demir gerçekten ışıldar... Kişiye has değerlendirme önemlidir.
Hareket; kas gücünü korur, eklem kireçlenmesini önler, kan dolaşımını düzenler, felçhipertansiyon gibi hastalıkların gelişmesini önler, mide bağırsakları iyi çalıştırır. Günlük en az 30 dakika orta derecedeki fiziksel aktivite sağlığın sürdürülmesinde yararlıdır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkide tükeniyorum
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