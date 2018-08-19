Sorun yaşıyorum
Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve Orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken İdrar"için Nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şik‚yetleri yapma ihtimali taşıyabilir.
Üroloji, Nöroloji ve hatta belki de Fizik Tedavi Uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şik‚yetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
Saçlarım üç aydır dökülüyor. Şampuanlarımı değiştirdim ama olmadı. Şampuan ve jöle kullanmasam geçer mi?
SAÇ dökülmesi kullandığımız temizlik malzemeleri ile ilgili olabilir. Ama altta başka bir hastalıkta yatabilir. Kullandığın temizlik malzemelerine dikkat et. Ama hipotroidihipertroidi- çinko eksikliği-B vitamini eksikliği- uykusuzlukkaygı stresi ve düzenli olarak kullandığın farklı ilaçları unutma. Ailende saçlar ne durumda bir de onu kontrol et.
BEŞ AYDIR İSTEKSİZİM
35 yaşında aktif, dinamik, heyecanlı çalışan bir kadınım. Beş aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum.
Eşim bu konuda merak etmeye başladı. Doktor yakınım vardı. Paylaştım. Tahlil yazdı. Ama galiba beni yanlış anladı. Erkek hormonu tahlili yazmış. Eşim zannetmiş olmuş. Siz ne dersiniz?
Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotrodi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç Hastalıkları uzmanının takibinde kalın.
KAN ŞEKERİM NEDEN DÜŞÜYOR?
Şimdi dört ay oldu acıkınca elim ayağım titriyor.
Şeker yüklemesi yaptırdım. Kan şekerim yemek yiyince düşüyor? Bunun nedenleri nelerdir?
YEMEKLERI ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre yemek yemezsen, öğünlerde gerekenden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, Soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü, mide boşalmasının gecikmesi, "Şeker Hastalığında" kullanılan ilaçların fazla miktarlarda ve düzensiz kullanılması, kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere neden olabilir.
İftar ve sahurda az az sık sık yemek yemeye dikkat et. Yeterince su içmeyi unutma.
Bunlara dikkat etmezsen Oruç tutmaya gücün yetmeyebilir.
21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum.
Demir hapı içerken midem ağrıyor.
Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi.
Reçetesiz diye mi vermedi?
ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şik‚yetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar Demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.
Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider.
Faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır.
Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şik‚yeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir.
Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.
Hocam biraz şişmanım farkındayım, sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca eşimle münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre "Uyku Apne" hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Tabi ki sigarayı bırak.
Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanına görün. Bu hastalık Hipertansiyon ve Şeker Hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar.
Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık Cinsel Hayatı da olumsuz etkiler.
Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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