İlişkide sıkıntılarımız var
PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.
Nafiz Bey, yaşım 43. Boyum 1.70. Kilom 90. Günde 35-40 bardak su içiyorum. Bu normal mi? Sorun ben de mi?
HAYIR. Bu normal değil. Çok su içme şikayeti şeker hastalığında, Diabetes insipidus dediğimiz hastalıklarda, bazı beyin hastalıklarında ortaya çıkabilen bir şikayettir. Bu hastalıkların olup olmadığını ispatlayacak testlerin yapılması lazım. Kilonuz fazla. Nedenini bulmak için tiroit testleri başta olmak üzere değerlendirilmeniz uygun olur. Ayrıca doktor bey aynen bu ifadeyi kullandıysa bu da normal değil. Güveneceğin bir iç hastalıkları uzmanına muayene olarak takibe başla.
ADETLERİM DÜZENSİZ
7 aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?
OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Bu durum gebe kalmanı engelleyebilir.
34 yaşındayım. 3 yıldır Genital bölgemde bir kaşıntı var. Kanayasıya kadar kaşıyorum. Doktora gitmeye de utanıyorum. Ne önerirsiniz?
KASIKLAR, apış arası bölgeler havalanması az, terlemesi yoğun, kıllı bölgelerdir. O bölgelerin kaşıntılarında aklımıza ilk mantar hastalığı gelir.
Duş sonrası iyi kurulan. Mutlaka doktor muayenesi şart. Utanmaya gerek yok. İlaçlı tedavi ve takip uzun sürer. Doktora gidene kadar günde 1-2 kez deniz suyu veya tuzlu suyla silip kurulayın.
HIÇKIRIĞIM GEÇMİYOR
46 yaşındayım. 2 aydır aniden hıçkırıklarım oluyor. Tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Hastalık olabilir mi? Hıçkırık gelirse ne yapayım?
6 saatten uzun süren hıçkırıklarda bir doktora başvur. Gerekirse tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver. Nefesini, çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.
Yemek borusu, diyafram, akciğer hastalıklarında hıçkırık olabilir. Ayrıca beyin hastalıkları, bir çeşit sara gibi durumları araştırmak içinde nöroloji uzmanı muayenesi şart.
Nafiz Bey, 3 aydır ekşimem var. Kime söylesem "Reflü" diyor. Reflü demek bu kadar kolay mı? Bir de reflü ne demek? Kötü bir hastalık mı?
REFLÜNÜN kelime anlamı geriye kaçış demektir. Belirti ekşime, yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime, ağrı, yanma hissidir. Bu şikayetler gece de olabilir ve uykudan uyandırabilir. Bununla beraber yutma zorluğu ve ağrılı yutma da reflü hastalığının belirtisidir. Doktor isteği ile endoskopi gerekebilir. İhmal edersen şikayetlerin ve hastalığın derecesi artar.
ANLAYIŞ GÖSTER
29 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Eşim ilişki sırasında hep acı çektiğini söylüyor. Geçenlerde kavga ettik. Kızgın olduğu için mi acaba?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Yine de eşinin gönlünü al. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
Düşük şeker hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. Bana "az az sık sık ye" dediler. Ne yapmalıym?
VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastalığına maruz kalırlar. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisi de başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak VAR.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişkide sıkıntılarımız var
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