Hanımdan şikayetçiyim
Beni rahatsız ediyor. Dikkatimi dağıtıyor.
Boşalıyorum. İş bitiyor. Ne ilaç kullanmalıyım?
CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder.
İlişki öncesi gaz birikmesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Muhtemelen kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri, yedikleri, hareketleri gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeni ile erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında bu durumun olabileceğini düşünerek dikkatinizi yoğunlaştırırsanız iyileşme sağlayabilirsiniz.
Bunun için hemen ilaç kullanma.
23 yaşında bir bayanım. 4 aydır sık idrara çıkıyorum. Arkadaşımda da bu şikayet vardı.
"Sistit" dediler. Bende mi sistit oldum?
HAYIR. Sık idrara çıkma şikâyetlerden sadece birisidir.
En sık rastlananlarındandır.
İdrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır.
İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler.
Yine ağrılı cinsel ilişki olabilir.
Karında hassasiyet ve küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.
EŞİNİN GÖNLÜNÜ AL
Yaşım 34. Evleneli 4 ay oldu. Eşim ilişki sırasınde hep çok ağrıdı dediği için bırakıyoruz. Düğünden önce malum aileler gerildi. Acaba bana kızgın mı?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur.
Günahını alma.
3 yıldır ağrım var. Doktorlar romatizma dedi.
Şimdi de fibromyalji tanısı koydular. İlaç verdiler. Öneriniz varsa söyler misiniz?
DÜZENLİ uyuyun. Günlük kafeinli yiyecek-içecek miktarını azaltın, sigarayı bırakın. Düzenli egzersiz; fibromiyalji tedavisinin en önemli parçasıdır. Düzenli egzersiz, genellikle ağrı belirtilerini ve yorgunluğu azaltır. Mümkünse yüzün.
Başlangıçta egzersiz zorlayabilir. Moral bozuksa fibromyalji iyileşmez. En azından iyileştiğinizin farkına varamazsınız. Depresyon veya kaygı kontrolü ve gerekirse tedavisi de gerekli.
PROSTAT OLMUŞUM!
66 yaşındayım. 3 gün önce idrarımda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.
Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.
Doğru üroloji uzmanı muayenesine...
26 haftalık hamileyim. Şeker yükleme testinde şekerim yüksek çıktı. İnsülin başlamak istediler.
İstemedim. Şekerim düşmüyor. Ne yapabilirim?
DOKTORLARININ dediği zamanda şeker yükleme testini yaptırmışsın.
Sakın korkma. Yoksa sende bebeğinde zarar görebilirsin. Korku ve sorularını doktorunla paylaş.
Düzenli olarak diyet uzmanın tarafından verilen listeyi uygula. Hareket et, egzersiz yap. Gebelik diyabetinde hareket tedavide diyet ve ilaç kadar önemli.
Hareketsiz gebenin şekeri zor düşer. Gereğinden fazla dozlarda insülin kullanılabilir.
GALİBA KANSER OLDUM!
Mememden süt gibi sıvı geliyor. Komşum "Kanser olabilir, doktora git" dedi. Korktum.
Ya kanser çıkarsa ben ne yaparım?
ŞİKÂYETİNİ tespit etmen çok önemli bir uygulama.
Ama komşundan değil doktorundan bilgi alman daha rahatlatıcı olur. Memelerden sütsü sıvı gelmesi 'Galaktore' dediğimiz bir durumdur. İlaç yan etkisi, stres, hipofiz bezi bozukluğu gibi birçok ihtimale bağlı olabilir. Hatta herhangi bir hastalık bile tespit edemeyebiliriz.
Panik yok, tedbir var. En kısa sürede kadın hastalıkları veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Demir hapı midemi ağrıtıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Reçetesiz diye mi?
ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller.
Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın...
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Hanımdan şikayetçiyim
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