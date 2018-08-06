Eşim bana dokunmuyor!
EŞİNLE kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Eşin kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarifliyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret...
Hocam, uykumda sol kolumdan başlayıp sırtıma kadar ağrı ve acı oluyor. Sol kolumdan ve elimde uyuşma, karıncalanma oluyor. Neden?
UYKUDA olması, sırta yayılıyor olması, ağrı, acı şeklindeki ifadelere göre omuz ve boyun bölgesi hastalıklarını öncelikli olarak düşündürür. Fizik tedavi uzman muayenesi şart. Boyun omuz filmlerinde gerekecek. Başlangıçta ağrı kesiciler, kas gevşetici ilaç ve jeller kullanman gerekebilir.
Muayene olmadan ilaç alma.
MORALİM BOZUK!
Yaşım 65. 2011'de prostat ameliyatı oldum. İdrar kaçırma ve cinsel isteksizlik sorunlarım var. Moralim bozuk. Ne yapmalıyım?
PROSTAT ameliyatı sonrası idrar kaçırma istenmese de rastlanılan bir durumdur. İktidarsızlık, sertleşmeme şikayetleri yaşa bağlı hormonal sebepli olabilir. TSH, serbest testosteron, total testosteron, Prolaktin, gibi testler gerekebilir. Sık idrara çıkma, idrar miktarında artış şeker hastalı ve şekersiz diyabet denilen 'diabetes mellitus' olma ihtimalini de gözden geçirmek demektir. Hadi hayırlısı.
Ben 31 yaşındayım. Statta çalışıyorum. Boyum 172 santim. 88 kiloyum. Arkadaşlarım 'Sporcu şişman olmaz' diyor. Şişman mıyım?
ŞİŞMANLIK için tıbben bir hesap yapıyoruz. Beden Kitle İndeksin, 29 çıktı. Yani obeziteye az kalmış. Ama aşırı kilolu sınıfındasın. Boyun uzunmuş gibi gelse de bu kilo sağlıksız bir kilo. Basit uygulamalarla hemen kilo vermeye başlayabilirsin. 2 sihirli tavsiye veriyorum: 1- Acıkmadan 1 saat önce yemek ye. 2- Ne yiyorsan yarısını ye. Etrafındakilerin seni uyarsın, ilgilendirsin ama üzmesin.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
57 yaşındayım. Daha yeni de evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım oluyor. Yani sıkıntılıyım. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?
ERKEN boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlar. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas, duygusal, ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığı ve artışında erken boşalmaya sorunu görülür. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.
Sürekli grip oluyorum. Annem, soğan yemiyorum için olduğumu söylüyor. Soğan gribe iyi gelir mi? Aslında koku yapıyor diye hiç yemem de.
GELİR. Soğan, sarımsak, zencefil, söğüt, ekinezya, anason içlerinde anti viral maddeler bulundururlar. Bu nedenle üst solunum yolları enfeksiyonlarından korur. Zeytinyağı, keçiboynuzu, bal da önemli destek gıdalardır. Ancak ateş 38.5 dereyi aşmışsa, 2 günde düşmemişse, balgam, nefes darlığı, dudak parmaklarda morarma yapmışsa, hatta baygınlık, şuur bulanıklığı gelişmişse beklemeden doktora gidin.
İLİŞKİDE BAŞARISIZIM
59 yaşındayım. 11 sene önce By-Pass oldum. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Hiç keyfim yok. Nasıl düzelebilirim?
GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacının yan etkisi olabilir.
60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından kadınlarda ki menopoz haline benzer andropoz hali başlangıcı olabilir. İç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş. Gerekirse üroloji uzmanı muayenesini başlatalım.
31 yaşındayım. Cinsel organım sağa doğru eğik. Ağrıyor. Neden böyle oldu?
TARİF ettiğin şekilde bir bozukluk Peyronie Hastalığı dediğimiz bir hastalıkta görülebilir. Daha çok romatizmal, iltihabi bir hastalıktır. Mutlaka önce üroloji uzmanı görsün. Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Utanma. Geç Kalma.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim bana dokunmuyor!
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