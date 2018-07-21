Menopozda incir yiyin
Bundan sonra ilişki için neler yapmalıyım?
MENOPOZ doğal bir durumdur. Hastalık değildir.
Hormon değişiklikleri bedeni ve ruhu etkiler. Cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir.
Önyargılarınızdan kurtulun.
Mutlaka ve mutlaka eşinizle daha fazla vakit geçirin.
Aksi söylenmedikçe, süt ve sütlü gıda alın. Fasulye, soya fasulyesi, elma, hurma, kereviz sapı, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin.
Cinsel ilişki için rahat, huzurlu ortamlar ayarlayın.
Yeterince uyuyun. Yani özetle menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler.
Doktor Bey, 34 yaşındayım. Migren ataklarım bitmeyecek mi? 4 yıldır ha bire tekrarlıyor? Ne kullanayım bilemiyorum?
ASLINDA migren ilaçla geçen bir hastalık değildir.
Yani migreni tetikleyen faktörlerini tespit etmelisin.
Ve bu tetikleyici faktörlerden uzak durmalısın. Genel olarak anlatmak gerekirse; rüzgar, lodos, hava değişikliği, uykusuzluk, fazla uyku, kadınlarda adet, parlak ışık, güneş, yemek öğününü atlamak, sigara dumanı, keskin kokular, yorulmak (Örneğin kardiyo egzersizleri), stres veya her tür ani duygu değişimi, doğum kontrol hapları, şarap (özellikle kırmızı), bira gibi mayalı içkiler, çeşitli gıdalar migren ataklarını tetikleyebilir.
KANSER Mİ OLDUM?
Yaşım 29. 2 yıl önce mememde beze fark ettim. Küçüktü takip ettiler. Adet düzensizliğim için doğum kontrol hapı verdiler. Mememdeki beze kansere dönüşür mü?
TAKİBİNİ ihmal etme. Beze içindeki hücreler normal meme dokusundaki hücreler ile aynı olduğundan, fibroadenomlar vücutta salgılanan hormonlardan aynen meme dokusu gibi etkilenirler. Sadece östrojen içeren hormon alınımı fibroadenomlarda büyümeye sebep olabilir. Doğum kontrol haplarının fibroadenomlar üzerine bir etkisi yoktur.
Memede fibroadenom varlığı, kişinin gelecekte meme kanseri olma riskini arttırmaz. Ancak fibroadenom tanısı konan bezeler genellikle ameliyatla alınır.
Askerde göğüslerim büyüdü. Hormon testi istediler. Laboratuvarda karışıklık olmuş galiba kadın hormonu istemişler. Zaten moralim bozuk. Neden kadın testi istemişler?
ERKEĞİN memesinin kadın memesi gibi büyümesine Jinekomasti diyoruz.
Özellikle kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonudur. Ancak erkeklerde de bulunur.
Östrojen hormonu üreten kanserler erkeklerde kadın memesine benzer meme büyümesi yapabilir.
Ayrıca çeşitli kanser hastalığı ilaçları da Jinekomasti yapabilir.
İLİŞKİ ERKEN BİTİYOR
39 yaşındayım. 5 haftadır cinsel organımda yanma gibi bir his var. Eşimle ilişkiyi erken sonlandırmaya başladım.
İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu iyi gelir mi?
DEREOTU satışları artar.
Ama hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir.
Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli.
Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür.
Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
43 yaşındayım. 3 ay önce evlendim.
Aylardır tam ilişkiye başlıyoruz. Eşim hemen "Dur, çok ağrıdı" diyor. Acaba niye böyle yapıyor. Ailelere söylesem mi?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.
Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Eşinin gönlünü al. Böyle durumlar doktorlara söylenir, ailelere değil.
SİSTİT ATEŞ YAPMAZ
24 yaşındayım. Bayanım. Arkadaşlarım sık idrara çıkıyordu. Doktor, "Sistit olmuşsun" demiş. Ben de sık idrara çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayetimi olur?
HAYIR. Sık idrara çıkma şikâyetlerden sadece birisidir.
En sık rastlananlarındandır.
Diğer şikayetleri arasında idrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir.
İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikâyeti vardır. Karında hassasiyet ve çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Menopozda incir yiyin
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