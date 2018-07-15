Doyuma ulaşmak önemli
4,5 ay oldu. Eşim bu konuyu merak etmeye başladı. Doktardan tahlil istedim. Siz ne dersiniz?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.
Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar.
Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Depresyon, hipotrodi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.
KİLO PERFORMANSI ETKİLER
Hocam biraz şişmanım farkındayım, sigarada içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca karımla münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre "Uyku Apne" hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Tabi ki sigarayı bırak. Kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka Kulak Burun Boğaz uzmanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanına görün. Bu hastalık Hipertansiyon ve Şeker Hastalığına da neden olabilir.
Dikkatsizlik yapar.
Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
40 yaşındayım. Son 7 haftadır. Özellikle cinsel organım ve testislerim yanıyor gibi garip bir his var. Ne zamandır orgazmda olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor.
Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve Orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için Nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, Nöroloji ve hatta belki de Fizik Tedavi Uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Şikayetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
SIK ADET GÖRÜYORUM
21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum.
Demir hapı içerken midem ağrıyor.
Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?
Eczacımıza teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar Demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Niye iyileşmedin diye doktorunun da kafasını karıştırır. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikayeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.
Doktor bey ben 15 günlük gebeyim.
Tam 24 yaşındayım. Doktorum tahlil yaptırmadı. Hemen vitamin verdi. Folik asit takviyesiymiş. Tahlil yapmadan verince huzursuz oldum. İçmemizin sakıncası var mı?
TAHLiL yaptırabilirsin. Ancak Folik asit takviyesi test yapılmadan da önerilen bir gebelik takviyesidir. Gebelik başladıktan sonra folik asit ihtiyacı artar. Karşılanamazsa çocukta sinir sistemini ilgilendiren doğumsal hastalıklara neden olabilirler.
Bu nedenle testi yaptır ve folik asit takviyesine doktorun önerdiği sürece devam et.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Doyuma ulaşmak önemli
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