Bende tık yok!
Ölü gibiyim. Hanım da şüpheli laflar ediyor. 51 yaşındayım. Erkekliğim bitmiş olabilir mi?
ŞEKER düşüklüğü bedenin tüm çalışmasını olumsuz etkiler. Cinsel hayatı bozar.
Erkekte sertlik süresi azalır.
İstek azalır. Güç, takat azalır.
Dikkat azalır. Uyku hali artar.
Sürekli yorgunluk olur. Çabuk sinirlenme başlar. Hanımlar da bundan şüphelenir. Tahlili hanıma göster. Benim söylediklerimi anlat. Sen de hemen diyet takibine gir. Az az sık sık beslen.
Yeterince su iç. Biten bir şey yok. Gerekirse hormon testleri ve üroloji muayenesi yaptır.
Sen ipin ucunu bırakma.
Yaygın ağrılarım var. Tahlil yaptılar bir şey bulamadılar. Önceki tavsiyeleriniz işime yaramıştı.
Bu şikayetlerim 2-3 aylık. Ne önerirsiniz?
ASLINDA uzun süreli ağrılar için tahlillerin hangilerinin yapıldığını görmek, muayene bulgularına bakmak gerekir.
Tahliller temizse stres, sıkıntıya bağlı, uyku düzensizliklerine bağlı, beden elektrik yüküne bağlı ağrılar aklımıza gelir.
Ozon tedavisi ve mıknatıs detoksu dediğimiz PEMF terapi uygulaması yapılabilir.
Yeterince su iç. Kaliteli uyu.
Öfke kontrolü, stres kontrolünü daha iyi yap. Mesleki olarak çalışma pozisyonun, postürün, saatlerin, beslenmen nasıl gözden geçir. Gerekli düzenlemeleri yap.
HAZIMSIZLIĞA BİBERİYE
Aşçıyım. Hazımsızlığım oluyor. Gazım da var. Ne yiyip ne içeyim bana bir yardımcı olun. Çok teşekkür ediyorum.
KİMYON ve biberiye hazımsızlığa birebirdir.
Gazını da azaltabilir.
Tabi ki önemli olan şikayetlerinin sebebidir.
Bunun için mutlaka muayene ol. Tembellik yapma. İlaçlar lüzumlu olunca kullan. Biberiye çayı demle. 1 kişi için tarif şu: kapaklı bir kavanoz al. 1 su bardağı kaynamış sıcak su koy. 1 çay kaşığı biberiye yaprağı koy.
Kapağını kapat. 15 dakika bekle. Kapağı aç. Suyu süz. İç. Günde 2- 3kez, bir haftada 3-4 gün uygula.
Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Dilimin ucunda özellikle. Damakta bile oluyor. Boğazıma kadar iniyor aflar. 3 yıla yakındır 2 ayda 1 periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?
AĞIZ içi aft yani yara en sık rastlanan şikayetlerdendir.
Vitamin, mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir.
Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram, Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez cildiye uzmanı, Pikür testi dediğimiz Behçet Hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Sigara ve alkol kullanma. Alerjik veya tıkayıcı burun hastalığın varsa düzelt.
Sebze, meyve, kuruyemişten uzak kalma. Her şeyi de kafana takıp stres sıkıntı yapma.
Sonuçlar çıkınca haber ver.
UTANIYORUM
21 yaşındayım. Gencim. Arkadaşların anlattığına göre benim erkekliğimin boyu kısa galiba. Çok utanıyorum.
Nasıl büyütülebilir?
BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin.
Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısı ile organ boyutlarından bağımsız bir konudur.
Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez.
Ayrıca "büyütmek" konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.
ŞEKER HASTALIĞI GENETİK
Şeker hastalığından çok korkuyorum. Annemde, şeker hastalığı yok. Teyzelerimde şeker var. Ama hepsi de şişman. Ben de 68 kiloyum. Unutmadan babamda da şeker yok. Peki, ben risk altında mıyım?
KİLONUZU yazmışsınız ama boyunuzu yazmamışsınız.
Ailede diyabet öyküsü olanlar, sigara kullananlar, kalp ve tansiyon hastaları, bel çevresinin geniş olanlar, kilolu olanlar, gebeliğinde dört kilonun üzerinde çocuk doğurmuş olanlar, hareketsiz yaşam sürenler, stres altındakiler, şehirlerde yaşayanlar şeker hastalığı riski altındadır. Kafayı her şeye takma. Düzenli beslen, düzenli hareket et. Bol su iç.
Mümkünse iç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Gerekirse 75 gram glikoz ile 2 saatlik şeker yükleme testi yapılabilir.
1 hafta önce büyüğümü yaptığımda tuvalet taşında taze damla damla kan gördüm.
Korkuyorum. Hangi doktora gitmeliyim?
KORKMAK yok. Tedbir var. Özellikle dışkılama sonrası temizlik yaparken makat bölgesindeki topaklar, bezeler fark edilebilir. Bir de dışkılama sonrası temizlik kâğıdına veya bezine bulaşmış kan, tuvalet taşına damlayan kan görürsek hemoroitten yani basurdan şüphelenmeliyiz.
İç hastalıkları uzmanı veya genel cerrahi uzmanına başvurmak uygun olur. Bir çeşit varistir.
Erken tedbir almazsan ilerler.
Kabız kalmamaya dikkat et.
- Haberler
- Yazarlar
- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Bende tık yok!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kilo bebeğe engel 07 Temmuz 2018, Cumartesi Boyum 152. Kilom 78. 3 yıldır bebeğimiz olmuyor. Doktora başvurduk. Bana "Mutlaka zayıfla" dedi. Bir de "Tiroit...
- Prostatım büyümüş 06 Temmuz 2018, Cuma Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum...
- Eşim çabuk yoruluyor 05 Temmuz 2018, Perşembe Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. 15 dakika kendine gelemiyor. Bir şey anlamıyoruz. Gece uykuda...
- Şeker tat kaçırıyor 04 Temmuz 2018, Çarşamba 49 yaşındayım. 7 yıldır şekerim var. Eşimle beraber olurken sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şeker bu kadar...
- Menopoz aşkı bitirir 03 Temmuz 2018, Salı Beş ay önce menopoz oldum. Ayrıca biraz huzursuzum. 57 yaşına yeni girdim. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi? EVET....
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Tweetleri