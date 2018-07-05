Eşim çabuk yoruluyor
BU anlattıklarınıza göre eşinizde uyku apnesi hastalığı olabilir. Bu dedikleriniz harfi harfine oluşur. Solunum testi, akciğer sinüs filmi, tam kan sayımı, alerji-tiroit testi, açlık tokluk kan şeker testi, gereğinde şeker yükleme testleri, uyku laboratuvar incelemesi gerekebilir. İç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları muayeneleri şart. Ardından gereken ilaçlar belli olur.
Evlilik ilişkiniz de, beden iyi ise düzene girer.
10 gün önce evlendim. Genç bir bayanım. Eşimle ilişkide organımda ağrı duyuyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart. Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir.
Bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir. Ama hemen eşinle şikayetini konuş.
ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
2 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Benim sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan (Peyroni hastalığı) olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.
53 yaşındayım. 3 aydır âdetim kesildi. Menopoza girdim. Eşim de ben de tereddütlüyüz. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır.
Yunanca men yani aylık ve pause yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
ARTIK BIKTIM
107 kiloyum. Çok da uzun değilim. Yani şişmanım. Artık bıktım. Spor salonuna kayıt yaptırıyorum. Başka ne yapmalıyım?
Önce sabırlı ol. Kararlı ol. İsteğin sürekli olsun. Kalp ve solunum muayenesi ol. Normalse gaza gelip hemen kendini perişan etme. Başlangıçta günde 30-45 dakika, haftada 3-5 gün orta derecede hareket-egzersiz yeterli. Haftada 2,000 kkal harcamak için yaklaşık haftada 7 saat (420 dk.) çabuk yürüyüş yapmak gerekir. 2 hafta uygula tekrar görüşelim. Tabi perhiz yap, sıkıntılarını azaltmaya çalış.
57 yaşındayım. 2 ay önce tansiyon çıktı. Doktor aspirin verdi. 5 yıldır astımımda vardı. Aspirin astım atağını tetikler mi?
YETERLİ tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikâyetlerin ortaya çıkması ya da bu şikâyetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine astım atağı denir. Aspirin, ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, ise astım atağını tetikleyebilir.
AMELİYAT GEREKMEZ
11 yaşındaki oğlum 1 hafta karın ağrısı çekti. Bağırsaklarında enfeksiyona bağlı beze oluşmuş. Ameliyat gerekir mi?
ENFEKSİYON tespit edilmişse önce ilaçlarla enfeksiyon tedavisi yapılır. Lenf bezlerinin daha sonra küçülmesi beklenir. Ameliyat direk tedavi metodu değildir. Ancak takip sırasında apse, apandisit gibi komplikasyon dediğimiz durumlar ortaya çıkarsa ameliyat gerekliliği olabilir.
Çocuk hastalıkları ve enfeksiyon hastalıları uzmanı takibi gerekir.
Nafiz Bey, migrenim var. İğne tedavisi varmış. Yaptırayım mı? Kararsız kaldım. Fikriniz nedir?
MİGRENE yönelik destekleyici tedaviler var. Başın belli noktalarına ozon, NON Steroid Anti inflamatuvar ilaçlar, Nöral Terapi ilaçları ile uygulamalar yapılabilir. Kalıcı bir tedaviden ziyade uzun süreli destekleyici tedavi ihtimali söz konusudur. Uygun bedenlerde yapılır. Uygulama yaptığımız hastalar faydalandıklarını iletiyorlar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Eşim çabuk yoruluyor
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