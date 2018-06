Aşka engel değil

Eşim 3 yıldır kolon kanseri tedavisi görüyor. İlişkiye girmek istiyorum ama doktoru "Kanser hastası ilişkiye girmemeli" demiş. Ne yapmalıyım?

Öncelikle karın içi cinsel ilişkide etkilenen bir bölgedir. Uygulanan tedaviler, cerrahiler, bölgesel radyoterapiler cinsel ilişki organına ve etraf anatomik yapılarına zarar vermiş olabilir. Ancak kanser hastası cinsel ilişkiye giremez dediğimiz bir durum yok. Eşinin isteği önemli. Ayrıca bu dediğim durumlar yoksa ve eşin istiyorsa başlangıçta yavaş, kontrollü birliktelikler deneyebilirsiniz. Gerekirse kadın hastalıkları uzmanı muayenesini değerlendirip birlikte karar verebilirsiniz.

78 yaşındayım. Mesane rahatsızlığım var. Tuvaletimi yaparken acı çekiyorum. Kullanmadığım ilaç kalmadı. Ne yapmam gerekiyor?

Üroloji takip edip gerekenleri yaptıysa ozon tedavisi uygulamasını değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber tekrarlayan enfeksiyonlar söz konusu ise mezoterapik tedaviler yapılabilir. Bu konuda deneyimli doktor bulmalısınız.

BAŞ AĞRISINA DAYANAMIYORUM

Nafiz Hocam, 2 aydır başım ağrıyor. Bir türlü geçmiyor. Film temiz çıktı. Sizce ne olabilir?

Baş ağrılarının yüzde 90'ını ise migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluşturur. Doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrıları primer baş ağrılarıdır. Bunlar migren, gerilim tipi ve küme baş ağrılarıdır. Sekonder baş ağrıları ise beyin damar hastalıkları, göz hastalıkları, sinüzit, menenjit gibi hastalıklarla ortaya çıkar. Samanlıkta iğne aramak senin soruna cevap vermekten kolay. Hemen tahlillerini al, iç hastalıkları uzmanı ve nöroloji uzmanına muayene ol. Hep aynı doktorun takibinde kal.

6 aydır şekerim var. İncir tatlısını çok severim. Tatlandırıcıyla yapabilir miyim?

Tabi ki tatlandırıcı olmadan yapabilirsin. Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz. Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. İncir meyve şekerine sahip olduğu için tatlandırıcı kullanmana gerek yok. Tarifi veriyorum. Yarım kilo incir al. 2 su bardağı su hazırla. İncirleri yıka, dörde böl. 2 su bardağı su ile yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişir. Tencerenin ağzını kapalı olarak soğumasını bekle. Lor peynirin üstüne çeyrek incir koy. Yemek sonrası diyet listene bak. Bir porsiyon meyve yerine bir dilim yiyecek şekilde düzelt. Ağzının tadı için hayatının tadını kaçırma.

Arkadaşım 29 yaşında, Memesinde kitle fark etmiş. Doktora gitmiyor. "Bu yaşta kanser mi olur?" diyor. Kanserin yaşı var mıdır?

Meme kanserine yakalanma riski her yaşta var. Özellikle menopozdan sonra ve 50 yaşın üzerinde daha yüksek olmakla birlikte, 35 yaş altında tanı konulan meme kanseri sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle genç yaşlarda ele gelen kitle de meme kanserine işaret edebiliyor olabilir. İhmal etmesin. Muayeneden korkmasın.

HEPATIT C BULAŞICI

İşyerinde bir arkadaşım C mikrobuyla karaciğer hastalığı olmuş. "Tahlil yaptır hastalık bulaşıcı" demişler. Bende tahlil yaptırayım mı?

Hepatit C bulaştırma riski kan ve vücut sıvıları ile temas etmiş jilet, manikür aletleri, diş fırçası ve özellikle enjektör iğnelerinin ortak kullanımından, sağlıklı temizlik koşullarının sağlanmadığı yerlerde kulak deldirme ve dövme yaptırılması gibi kan ve sıvılarının diğer kişiye geçmesi ile olabilir. Test yaptırmanız uygun olur. Ayrıca geçmişte kan nakli yapılmış olanlar, tedavi amacıyla kan ürünleri kullanmak zorunda olan hemofili hastalığı olanlar, Hepatit C'li anneden doğan çocuklar test yaptırmalıdır.

Maden mühendisiyim. 2 yıldır her tarafım ağrıyor. Arkadaşlar "Sigara ağrını alır" dediler. Sigaranın böyle bir etkisi var mı?

Sigara arkadaşlarının aklını almış. Yani her derde deva olarak sigarayı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Kronik ağrıları sigara içiminin arttırabildiğine dair çalışmalar var. Bu nedenle diğer risklerini de göz önüne alırsak ağrının diğer çözümlerini dikkate almalısın. Terleme, soğuma, ani ısı değişiklikleri ağrılarını arttırabilir. Klima kullanımı da ağrılarını tetikler. İç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizmal hastalıklar, D vitamin eksikliği dâhil değerlendirmelerin yapılsın derim.

3 ay önce doktorum "Vajinit iltihabı olmuşsun" dedi. Yani biraz akıntım vardı. Fitil verdi, geçmedi. Başka bir hastalık olabilir mi?

Vajınıt her yaştaki kadınları etkiler, ancak üreme çağlarında en sıktır. Pek çok olası etken vardır ve tedavinin tipi etkene bağlıdır. Antibiyotikler, hormon düzeylerinde değişiklikler, gebelik, emzirme, menopoz, vaginal duşlar, cinsel ilişki, enfeksiyon, şeker hastalığı gibi durumlarda bu şikayet tekrarlayabilir. Vajinit kaşıntı, kötü koku veya bol miktarda akıntıya yol açabilir. Kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanı seni muayene etmeli.

34 yaşındayım sürekli başım ağrıyor. Geniz akıntım da var. Hastaneye gittim. Sinüzit dediler. Ameliyat önerdiler. Olmalı mıyım?

Her sinüzit tanısı ameliyat gerektirmeyebilir. Yeni ortaya çıkan sinüzitlerin büyük çoğunluğu ilaç tedavisine iyi cevap verir. Eski ve tekrarlayan sinüzitlerin tedaviye geç ve güç yanıt verebilir. Ameliyatın hayati tehlike yaratan bir riski olmasa da, nadir yan etkiler oluşabilir. Güvendiğin KBB uzmanına muayene ol ve takibinde kal.