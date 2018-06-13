Çocuğumuz olmuyor
BOĞAZINA bir şey kaçıp tıkansa kadın doğum uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir. Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu "Onur Meselesi" gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik, Semen- Sperm-Meni Sayımı diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır.
30 yaşında hostesim. Sık sık seyahat ediyorum. Uzun süredir vajinit tanısıyla tedavi görüyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
VAJİNİT olma riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Sebeplerin tespit edilmesi çok önemlidir.
Bu nedenle günlük hayatınızı gözden geçirin. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. Örneğin kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın. Bu doktorunuzu hemen görmenizi gerektiren enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın. Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Başka bir çeşit enfeksiyon için antibiyotik reçete edildiyseniz mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda doktorunuzla görüşün. Ayrıca mutlaka şeker yükleme testi yaptırın.
ÇÜRÜK DIŞ VÜCUDA ZARAR
Tansiyon hastasıyım. 4 yıl önce kalp krizi geçirdim. Dişlerim ağrıdı. İltihap varmış. Antibiyotik verdiler. Hastalığıma zararı olur mu?
SADECE dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun içinde tedbir almalısın. Çürük diş tüm bedeni ilgilendirir. Çekim öncesinde bir kez iç hastalıkları muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG, tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç. Dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun. Diş çektirmeden 3 gün önce Aspirin gibi kan sulandırıcılarını kes. Diş çektirme ağrılı ve zorlu bir işlemdir. Sonrasında çeşitli nedenlerle ilaç ve serumlu müdahaleler olabilir.
19 yaşında bir bayanım. Son zamanlarda başımın tek bir yerine ağrı giriyor. Aniden başım dönüyor. Bir hastalığım olabilir mi acaba?
TEK nokta baş ağrıları daha çok, migren, görme bozuklukları, kan şeker düşmeleri ile ilgili olabilir. Ani baş dönmesi ve beraberindeki kramp şikâyetleri de kan şekeri düşmelerinde görülebilir. Açlığa tahammülsüzlük, kilo alma, adet düzensizliğine neden olabilir. Yine de tarif edilen şikâyetler birçok hastalıkta görülebileceğinden hemen doktorunu tespit etmeni istiyorum. Muayene bulgularını tespit edip bazı kan testleri ve filmleri istememiz gerekebilir.
Bana 5 ay önce kalp pili taktılar. 45 yaşındayım. Oruç tutmaya korkuyorum. Kimseye de soramıyorum. Ne önerirsiniz?
KALP pili özellikle ritim düzensizliklerinde kullanılır. Ritim düzensizliğinin nedeni de önemlidir. Tiroit çalışma bozuklukları, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, kansızlık gibi çeşitli hastalıklar kalp ritmini etkiler. Bu hastalıklarının da açlıktan etkilenmesi söz konusu oluyorsa oruç tutman sakıncalı olabilir. Bu sorunun en doğru cevabını kalp pilinin takıldığı yerdeki veya en yakınındaki kardiyoloji uzmanından alabilirsin. Kullandığın ilaçlar ve kullanım saatlerine de dikkat et. İnançlar ve uygulamaları kişiye özel durumlardır. Bedenine uygun davranmak doğru olacaktır.
SERTLEŞEMİYORUM
45 yaşında 6 aylık evliyim. Ama mutsuzum. Eşimle birlikte olamıyorum. Sertleşemiyorum. Hastalığım yok. Hangi doktora gideyim?
CİNSEL tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma "Erektil Disfonksiyon" diyoruz. Erkeklerde yaş ilerledikçe daha sık görülür.
Ayrıca şeker hastalığında, damar hastalıklarında, psikiyatrik hastalıklarda ve hormon hastalıklarında daha sık ortaya çıkar. 2025 yılında dünya çapında yaklaşık 332 milyon erkekte görülmesi bekleniyor. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon, kan, yağ ve kolesterolünde yükseklik gibi birçok kronik hastalık sertleşmede soruna neden olur. Üroloji uzmanı bul. Muayene ol.
5 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum var. Geciktirici jel doktorlar önermedi. İşe yaramaz dediler. Acaba sizin önereceğiniz bir şey var mı?
CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Cinsel performansın azaldığı, azalacağı, ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham başarısızlığın en büyük sebebidir. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason görüntülemeleri gerekebilir.
Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
27 yaşındayım. 3 aydır karnım ağrıyordu. Dışkıda kanamam oldu. Crohn hastalığı olabilir dediler. Parça aldılar. Kanserle ilgisi var mı?
HEMEN kanser kabusu görmeye başlamayın. Sıkıntı, stres, evham gibi olumsuz haller beden sağılığını, bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Hangi hastalık olursa olsun çözüm için enerji harcamalıyız. Crohn Hastalığı, bağırsak kanseri değildir. Ancak bir çeşit iltihaptır. Tıbbi olarak tüm iltihapların kanser dönüşme potansiyeli olabilir. Ancak daha tanı belli değil diyorsunuz.
Eskilerin deyimiyle "Doğmamış bebeğe, don dikilmez." Önce sonuç gelsin sonra takip yapalım. Sen panikleme.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Çocuğumuz olmuyor
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