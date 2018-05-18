Günde 12 bardak su içilmeli
Günde en az 10-12 bardak su içmeliyiz. Sıcaklar nedeniyle terlemeyle sıvı kaybı çoksa 1-2 bardak daha ilave edebiliriz.
Ancak bu anlattığımız miktar sağlıklı insanlar için önerilen miktarlardır. ��zellikle hastalarımızın kendi hastalıklarını takip eden doktorlardan öneri alması daha uygundur. Örneğin böbrekleri yetersiz çalışan hastaların her birine has farklı miktarda su içme önerileri vardır.
Kaldı ki bu hastalarda da "oruç tutma" kararı tekrar düşünülmeli ve inancımızın tarif ettiği şekillerde doğru olarak uygulanmalı. Unutmamak gerekir ki en önemli şart "hasta olmamak"tır. Eğer günlük olarak içtiğiniz su yeterliyse idrar renginiz açık sarı ve berraktır.
Ramazan'da sigarayı bırakmaya karar verdim. Orucun, sigarayı bırakmama faydası olur mu?
Kesinlikle faydası olur. Ancak iftardan sonra da içmemek en iyisidir. Bu mümkün değilse azaltabildiğiniz kadar azaltın. Sigarayı bırakır bırakmaz ilk 24 saat içinde kan basıncında ve akciğer fonksiyonlarında düzelme başlar. Eğer içmemeye devam ederseniz 2 gün sonra tat alma ve koku alma hissi artmaya başlar. Tamamen bıraktığınızda ise 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır, 1-2 ay sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerler güçlenir, 3 ay sonra kan dolaşımı ve nefes alıp verişi fark edilir şekilde düzelir.
6 aylık evliyim. Dün cinsel isteksizlik oldu. Oruç tutarken cinsel isteksizlik artar mı?
Aceleci olma. Ama yine de oruç tutarken cinsel isteksizlik artabilir. Özellikle Ramazan'ın başlangıcında beden alışkanlıklarının değişmesi sürpriz değildir. Eğer oruç tutan kişiler iftar sahur arasında cinsel ilişki kurmalarının serbest olduğunu bilmiyorlarsa, hatta günah olduğunu düşünüyorlarsa isteksizlik olması kaçınılmazdır. Bununla beraber özellikle uzun gündüz-kısa gece, sıcak gündüz, bedenin ortalama alışkanlıklarının yeni bir hal alması, yemek yeme ve sıvı tüketme alışkanlıkların farklılaşması özellikle Ramazan'ın başlangıcında cinsel isteksizliği arttırabilir.
HASTALAR AÇ KALMAMALI
Annem şeker, babam tansiyon hastası. İlaçlarını ben ayarlıyorum. İlaç kullanan hastalar oruç tutabilir mi?
Bedene zarar, zorluk verecek haller, gücün yetmeyeceği haller, hastalık halleri oruç tutmaktan muaf tutulmuştur. Eğer kullandığınız ilaçlar iftar-sahur arasında düzenlenebiliyorsa hastalarımızın kendi doktorlarıyla konuşun. Yeni ilaç kullanma düzeninizi belirleyin. Aynı zamanda iftar-sahur arasında yemek yeme düzenlenmesini de beraber yapın. Hastalığınızın seyri bozulursa, kötüleşirse orucu bırakmanız doğru olacaktır. Unutmayın uzun süre yemeden, içmeden dayanabilecek bedenlere "oruç tutmak" önerilmiştir.
PANİK ATAK İLİŞKİYİ ETKİLER
2 aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyorum. Tedaviye yeni başladık. Oruç cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Ancak 17 saatten uzun süren yememe-içmeme durumu ve ve toplam 6-7 saatlik gece süresi dikkate alındığında Ramazan öncesi alışkanlıkların değişebileceğini tahmin etmek şaşırtıcı olmaz. Ayrıca sen, yeni tedaviye başlanmış olunması ve Ramazan ayının hemen başında bedenin yeni beslenme düzenine uyum sağlamasının zorlukları nedeniyle ortaya çıkacak sonuçları tedavinin başarısızlığına bağlamaman gerekir.
AĞIZ KOKUSU REFLÜ HABERCİSİ
Oruç tutmaya başladıktan sonra ağız kokusu olmaya başladı. Orucum bozulmasın diye dişlerimi gün içinde fırçalayamıyorum. Ne yapmalıyım?
Ramazan'da sahurda yemek sonrası diş fırçalanmazsa ağız kokusu olabilir. Uzun süren açlık dönemlerde temizlenmeyen dişlerdeki yemek artıkları ağız içindeki doğal mikroplar tarafından kullanılır. Kötü kokuya neden olabilir. Besin maddesi niteliği taşımayan diş temizleme maddeleri ile gün içinde de dişler fırçalanabilir. Bu şekildeki fırçalamaların oruç bozmayacağı din adamları tarafından ifade edilmektedir. Bununla beraber çürük dişleriniz varsa bunlarda kötü koku yapabilir. Açlık, reflü ve mide hastalıkları, yemek borusu hastalıkları, akciğere ait hastalıklar, dişeti hastalıkları da ağızda kötü koku yapabilir.
Annemim kulakları tıkanıyor. Yıkatınca geçiyor. Kulak yıkattırmak ve damla orucu bozar mı?
Hayır. Kulak ile boğaz arasında da bir kanal bulunmaktadır.
Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından su veya ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç veya kulağın yıkattırılması orucu bozmaz.
Kulak zarında delik bulunsa bile kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür.
Bu itibarla, orucu bozacak kadar suyun mideye ulaşması halinde oruç bozulur.
7 yıldır şişmanım. Zayıflamak istiyorum. Acaba sahur yapmadan oruç tutarsam zayıflar mıyım?
Öncelikle zayıflama ya da şişmanlama alınan enerji (gıdalar) ya da harcanan enerji (hareketlilik) arasındaki dengeyle çok ilgilidir. Diyelim ki "Sahur yapmadınız", iftarla gece yatana kadarki sürede çok miktarda, yağlı şekerli gıdalar tükettiniz ve gündüz çok fazla hareket etmediniz. Yine de kilo alabilirsiniz. Yani yedikleriniz ve harcadıklarınız arasında denge kurarsanız mesele yok.
Bedenin dengesini bozmadan aldıklarınızdan fazla harcarsanız zayıflayabilirsiniz. Önemli olan dengeli öğün ve dengeli hareket etmektir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Günde 12 bardak su içilmeli
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