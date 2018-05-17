Fitil orucu bozmaz
Din bilgisi uzmanları kullanılan ilaçların açlık ve susuzluğu giderici şekilde ve miktarda alınması ile orucun bozulacağını belirtiyorlar. Makattan tedavi amaçlı kullanılan fitiller açlık ve susuzluğu giderici nitelik taşımazlar. Sindirim ince bağırsaklarda tamamlandığı, fitillerde gıda verme özelliği bulunmadığı için orucu bozmayacağı aktarılıyor. Aynı şekilde kadınların da tedavi amaçlı vajina veya makattan kullanılan fitiller de orucu bozmayacağı belirtiliyor. Hastalık nedeniyle oruç tutmanın ertelenebileceğini de biliyoruz. Üzülmesin. İyi olsun. Dayanabiliyorsa sonra tutsun.
Hocam, babam 65 yaşında. Kabızlığı var. Geçmeyince yaptılar. Lavman yaptırmak, orucu bozar mı?
Bazı lavmanlar ilaçla az miktarda, makat bölgesindeki dışkıyı yumuşatmak amacıyla yapılır. Bu tip lavmanda açlık ve susuzluğu giderici uygulama söz konusu değildir. Bu durumda din bilgisi uzmanlarının ifadesine göre oruç bozulmaz. Ancak kalın bağırsaklarda su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için, gıda içeren sıvının bağırsaklara verilmesi veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde verilen suyun bağırsakta kalması durumunda orucun bozulabileceği de ifade ediliyor. Hastalık halimiz varsa, hastalığın iyileşmesini beklemek daha doğru olabilir.
57 yaşında manavım. Oruç tutuyorum. Sırtım ve bacaklarım çok ağrıyor. Ağrı kesici içtim. Karnım ağrıdı. Dışkımın rengi siyah, biraz da cıvık. Ne yapayım?
Midenin uzun süre boş kalması mide-bağırsak hastalığı olanları olumsuz etkileyebilir. Üstüne ağrı kesici kullanımı olduğunda mide-bağırsak sisteminin bir bölümünde kanamalar meydana gelebilir. O zaman dışkı rengi koyu, siyah renk olur. Demir içeren ilaçlar, karaciğerdalak gibi sakatat, üzümşalgam gibi gıdalar kanama olmaksızın dışkı rengini değiştirir. Öncelikle ağrı kesici kullanmayın.
Yapılacak ilk iş hemen acile başvurmaktır. Kan sayımı ve dışkıda gizli kan testi ve muayenenin tamamlanması gereklidir. İhmale gelmez.
Hayati riskler ortaya çıkabilir. Tedbirinizi alın.
BAŞIM ÇOK AĞRIYOR
İftardan 1 saat önce baş ağrım oluyor. Bulantı da yapıyor. Daha önce migrenim vardı. Ne yapmalıyım?
Baş ağrısı sırasında tansiyonunuzu ölçtürmeniz uygun olur. Tansiyon yükseklikleri hatta düşmeleri baş ağrısına neden olur. Bununla beraber şeker düşmeleri de baş ağrısı yapabilir. Ayrıca şeker düşmeleri migren ataklarını arttırabilir. Doktora başvurun. İlerleyici şikâyetlerde tetkik ve tanı ertelenmemeli. Şikâyetler dayanılmaz oluyorsa tanı ve tedavi süresince orucunuzu ertelemeniz Tıbben uygun olacaktır.
YÜZ FELCİ GEÇER Mİ?
3 gün önce yüz felci oldum. Geçmez diye korkuyorum. İşyerinde cereyanda kalıyordum. Ondan mı olmuştur?
Sıcak, soğuk, nem, hava akımı gibi fiziksel şartlar hastalıklara neden olabilir. Yüz felci de böyle bir hastalıktır.
Genellikle 6 ay içinde normale döner. Göz kapanmasında, çiğnemede sorunlar ortaya çıkar. Yüz felcinde göz kapağı kapanmaz. Göz kapağı ve göz kırpması olumsuz etkilenir. Buna bağlı gözde kuruma, batma ve yara oluşma riski artabilir. İş yerindeki şartları da yeniden düzenleyin.
UYUSAM DÜZELİR Mİ?
Sahurdan sonra uyuyamıyorum. 1 haftadır boğazım şişiyor. Uyursam düzelir miyim?
Uykusuzluk bağışıklık sistemini etkiler. Hastalıklara yatkınlığı arttırır. İftarda az az ye. Sahurda da doğru gıdalar tüket. Sahur sonrasında da en az iki saat mutlaka uyu. Ayrıca boğaz ağrısı yapan burun tıkanıklığı, alerji, burun deviasyonu gibi nedenleri de araştır. Oruç tutman ve uyumamanla ilgisi olmayabilir.
İşim gereği çok uzun süre bilgisayar başındayım. Eklem ve kas ağrılarım oluyor. Ne tip egzersizler yapmalıyım?
Önce bilgisayarına egzersiz programı yükle. En fazla 20 dakika sürekli çalışmanı öneriyoruz. Yapabildiğin hareketleri yapabildiğin kadar yap.
Önemli olan sürekli kullanmadığın kaslif- eklemleri hareketli ve kuvvetli tutmaktır. Hareketsiz yaşamlar kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pıhtılı hastalıkları davet eder. Esneme, germe hareketleri yapmayı unutma. Fırsat buldukça yürü.
27 yaşındayım. Yeni evliyim. Eşimle ilişkimiz 15 saniye sürüyor. Hareket çabuk bitiyor. Bu bir hastalık mı?
Erken boşalma çok sık karşılaştığımız bir sıkıntıdır. Moral, uykusuzluk, heyecan, iş kaygısı gibi huzursuzluk yaratan durumlar erken boşalmaya neden olabilir. Ayrıca mastürbasyon diye bilinen kendi kendini tatmin etme alışkanlık haline geldiyse gerçek cinsel ilişki süresini olumsuz etkiler. Gerekirse psikolog desteği al. Her şeye rağmen şikayetin 3 haftadan uzun sürerse mutlaka üroloji muayenesi ol.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Fitil orucu bozmaz
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