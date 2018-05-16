Oruç tutmak istiyorum
Önceliklerimizi tekrar edelim. Bedene zarar, zorluk verecek haller, gücün yetmeyeceği haller, hastalık halleri oruç tutmaktan muaf tutulmuştur. Şeker hastalığı açlığa uygun olmayan bir hastalıktır. Oruç tutmayı deneyecek ihtimaller taşıyorsanız diyetinizi ve ilaçlarınızı iftar sahur düzenine göre ayarlamaya çalışalım. Hastalığınızın seyri bozulursa, kötüleşirse orucu bırakmanız ve dini vecibelere göre hareket etmeniz doğru olacaktır.
Unutmayın şu an ki şartlara göre 16 saatten uzun süre yemeden, içmeden dayanabilecek bedenlere oruç tutmak önerilmiştir.
Hocam kardeşim 28 yaşında manik hastası psikozmuş. Oruç tutmak istiyor. Sizce tutmalı mı?
Her sene Ramazan ayında hastalarımızın birçoğu oruç tutup tutamayacaklarını sorarlar.
Psikolojik tedavi gören insanların bir kısmının kullandığı ilaçların kanda çok dengeli olması gerekir. Bu hastalıklardan "manik depresif" rahatsızlıkta sürekli ilacı kullanması gerekir. Bu hastalık nöbet nöbet bazen depresyon bazen manik atakla tekrarladığından devamlı ilaç almak gerekir. Oruçlu hastalarda metabolizma açlığa göre düzenlenir. Kandaki elektirolitler (sodyum, potasyum, kalsium.), bazı enzimlerin seviyeleri ve oranları değişir. Kullandıkları ilaçların etkileştiği proteinlerin miktarı değişebilir ve ilaçların kan seviyeleri bozulabilir. Bu nedenle bu hastaların oruç tutmaları önerilmez. İyileşsin, ilacı bıraksın inşallah o zaman tutabilir.
Lisanslı sporcuyum. Düzenli spor yapıyorum. Ramazan ayında oruç tutuyorum. Ama müsabakalarda var. Ramazan ayında spor yapmak istesem olur mu?
Oruç tutarken spor yapılmaz diye bir kaide yok. Egzersiz her zaman iyidir. Oruç tutanlar, herhangi bir sportif aktivitede ya da amatörce birtakım egzersizlerde bulunmak istiyorsa; sahur ya da iftardan 2-3 saat sonra yapılması uygun olacaktır. Öğleden sonra spor yaparsanız, uzun süre aç kaldığınız için kan şekeriyle ve metabolizmayla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Onun için az yapın iftardan sonra yapın. Müsabakaya gelince durum farklı. Hem adrenalin, hem kortizol düzeyi değişecek. efor artacak. stres artacak. Açlığa tahammül değişecek. Zorlaşacak. Bu gibi durumlarda Oruca gücün yetmiyorsa kararını gözden geçirmen gerekebilir.
SPOR ŞEKERİ GEÇİRİR Mİ?
3 yıldır şeker hastasıyım. Pek hareketli biri sayılmam. Sürekli "Spor yap" diyorlar. Yapamıyorum. Spor yapsam şeker hastalığım geçecek mi?
Şeker hastalığı geçmez. Düzene girer. Ya da Düzeni bozulur. Hareket etmeyen şeker hastaları düzene girmez. Sadece ilaç uzun vadeli sakatlıkları engellemez. Spor yapmak kanda şeker seviyesini ve insülin ihtiyacını azaltır, vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olur, kalp kasını kuvvetlendirir, kasların ve eklemlerin kuvvetlenmesini sağlar, kan yağları (kolesterol, trigliserid gibi) düzeylerinin azalmasını sağlar, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. İşleyen demir pas tutmaz.
DİŞLERİM ÇOK KANIYOR
6 sene oldu şeker olalı. Bu sene dişlerim çok kanıyor. Fırçayı değiştirdim gene kanıyor. Şeker hastalığı ile ilgisi var mı?
Dişeti ile ilgili şik‚yetlerle sık sık karşılaşırız. Dişlerimizi düzenli fırçalamazsak plaklar olur. Mikroplardan oluşan yapışkan bir tabaka olur. Kan şekeri yüksek giderse bu bakteriler çoğalır. Bunun sonunda diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve ağrı görülür. Dişlerinizi fırçaladığınızda kanar. Kan şekeri yüksek ve düşürülemiyorsa şeker hastaları sık sık diş eti sorunu yaşar. Yemekten sonra dişleri doğru fırça ve fırçalama tekniği ile fırlamaya devam et. Kan Şekerini düzene sok. İlaçlarını düzenli kullan.
İDRARIMDAN KAN GELİYOR
3 gündür küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Sol kasığım ağrıyor. Neden olabilir?
İdrar yaparken meydana gelen kanamalar özellikle idrar kesesi, erkeklerde prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilmeçekilme- yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir. Ama mutlaka üroloji uzmanının görmesi gereken bir durum bu. Vakit kaybetmeden muayene ol. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.
Karın ağrısı için kardeşimi acile götürdük. Çok kıvranıyordu. 1 gün acilde kaldık. Çok ateşi yükseldi. Sonra Ailevi Akdeniz ateşi diye bir tanı koydular. Bize yardım edebilir misiniz?
Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) denilen hastalık iltihaplı bir çeşit hastalıktır. Vücut içi zarların bilinmeyen bir nedenle tekrarlayan iltihabı söz konusudur.
Şikayet, muayene bulguları ve bazı laboratuvar testleri ile birlikte tanı kabul edilir. Ailevi Akdeniz Ateşi için kesin tanı koyduracak bir test yoktur. Atak sırasında bazı laboratuvar bulguları anormal olarak tespit edilebilir ancak hiçbirisi tanı koydurucu değildir. Tanıda, hastalığın ataklar halinde seyretmesi ve atakların özelliklerinin iyi analiz edilmesi çok önemlidir. Ailevi Akdeniz Ateşi'nde görülen klinik bulgular pek çok hastalıkta görülebildiği için hastalığın tanısı çoğu zaman gecikebilmektedir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Oruç tutmak istiyorum
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