Çıkmazdayım
Panik yapma. Nişanlının ailesi neden sorun çıkartıyor öğren. Önce anla. Sonra gereğini yap. Sonra anlat. Kız evi naz evi dedikleri bir durum da var. Her akşamın bir sabahı var. Hiçbir şey yapmamak, en kötüsü... Önce çalış. Sonra çalış. Hep çalış. Faydalı insan herkese lazım. Herkes sever. Kapalı yerde kalman D vitamini seviyesini düşürür. D vitamini düşerse depresyona kolay girersin. Her iki aileyi tanıyan büyüklerinden destek almayı da unutma.
5 senedir yüksek tansiyon hastasıyım. Dişim ağrıyor. İltihap varmış. Antibiyotik verdiler. Haftaya diş çektirsem orucumu bozar mı?
Sadece dişin değil kalbin ve yüksek tansiyonun içinde tedbir almalısın. Çürük diş sadece ağız içini değil, tüm bedeni ilgilendirir. Çekim öncesinde bir kez iç hastalıkları muayenesi gerekir. Kan ve kanama testleri, EKG, tansiyon düzenlenmesi değerlendirilir. Çekim öncesi ve sonrası tansiyonunu ölç. Dişin uyuşması için kullanılan ilaç kalp krizi geçirenlere uygun olsun. Diş çektirmeden 3 gün önce kan sulandırıcılarını kes. Yoksa çok kan akar. Diş çektirme ağrılı ve zorlu bir işlemdir.
Hastalık durumunda oruç tutmayı sağlam olduğunuz vakte ertelemeniz önerilir.
İftardan 1 saat önce baş ağrıyor. Migrenim vardı. Oruç tutarken baş ağrısı neden olur? Bulantı da yapmaya da başladı. Neden?
nnBaş ağrısı sırasında tansiyonunuzu ölçtürmeniz uygun olur. Tansiyon yükseklikleri hatta düşmeleri baş ağrılarına neden olur. Bununla beraber kan glikozu (şekeri) düşmeleri de baş ağrısı yapabilir. Baş ağrısı varken kan şeker yani glikoz düzeyini ölçtür. Ayrıca kan glikoz düşmeleri migren ataklarını arttırabilir. Bir kez Ramazan ayı başlamadan iç hastalıkları uzmanına muayene ol. İlerleyici şikâyetlerde tetkik ve tanıyı ertelemeyin. Şikâyetler dayanılmaz oluyorsa tanı ve tedavi süresince orucunu ertelemen tıbben uygun olacaktır.
KALBİMDE PİL VAR
Bana 3 ay önce kalp pili taktılar. 45 yaşındayım. Oruç tutmaya korkuyorum. Kimseye de soramıyorum. Ne yapayım?
Kalp pili özellikle ritim düzensizliklerinde kullanılır.
Ritim düzensizliğinin nedeni de önemlidir. Tiroit çalışma bozuklukları, şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, kansızlık gibi çeşitli hastalıklar kalpritmini etkiler. Bu hastalıklarının da açlıktan etkilenmesi söz konusu oluyorsa oruç tutman sakıncalı olabilir. Bu sorunun en doğru cevabını kardiyoloji uzmanından alabilirsin. Kullandığın ilaçlar ve kullanım saatlerine de dikkat et. Bedenine uygun davranmak doğru olacaktır.
Asıl olan oruç tutabilecek, ouç tutmaya yetebilecek bir bedene sahibi olmaktır.
ORUÇ TUTAMIYORUM
Doktorum ben "Diabetes İnsipidus" denilen şekersiz şeker hastasıyım. Hastalık başladığından beri oruç tutamadım. Su içmek zorunda kaldım. Ben oruç tutabilir miyim?
Şekersiz şeker hastalığı diye de ifade edilen bir hastalık, susuzluğa tahammülsüzlük yaratır.
Çok su içmek zorundasın.
Su içmediğin zaman hastalığının dengesi hemen bozulur. Yani susuzluğa tahammülsüz bir hastalığın var. Bu nedenle Din Bilgisi Uzmanları ile görüş.
İnancınıza uygun oruç tutmaya uygun olmayan bedenler için önerilen diğer çözüm yollarını öğrenmeniz daha uygun olabilir.
İLİŞKİYE GİREBİLİR MİYİZ?
Hocam sıkılarak soruyorum ama Ramazan ayında eşler cinsel ilişkiye girebilir mi?
İnanç yanıyla bu sorunun cevabını veren din bilgisi uzmanları iftar-sahur arasında cinsel ilişkiye girmenin sakıncası olmadığını ifade ediyorlar. Beden açısından da oruç süreci sonrası cinsel ilişkiye girmeye engel bir durum yoktur. İftar da önce açlık sonra çok tokluk hali olacağından İftar vaktinden 2-3 saat sonra cinsel ilişki açısından bedenler daha uygun olacaktır.
23 haftalık gebeyim. Doktor "Şeker yüklemesi yapalım" dedi. Yaptırmasak olmaz mı?
Bu test gebeliğin 24.-28. haftalarında yapılmalıdır.
Rastgele bir zamanda (açlık-tokluk durumuna bakılmaksızın) 50 gram glikozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra tokluk kan glikozu yani kan şekeri bakılır. Yapılan ölçümlerde kan şekeri ölçümü 140 mg/dl ve üstünde ise şeker hastalığı açısından kuşkulu bir sonuç olarak değerlendirilir.
İleri test planı yapılır. Hem annenin hem bebeğin sağlığı için bu test çok önemli mutlaka yaptır.
İftardan sonra halı saha maçımız oluyor. Ama benim başım ağrıyor. 2 saat şikayetlerim azalıyor. Ağrı kesici kullanmak istemiyorum. Ne yapayım?
Uzun, sıcak günler, kısa geceler Temmuz ayına has bozukluklara neden oluyor.
Özellikle iftar sonrası ortaya çıkan baş ağrıları varsa dikkat etmek gerekir. Tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün. Eğer iftar sonrası tansiyon yükselmesine bağlı baş ağrısı varsa tedbir almak gerekir. Üstüne üstlük bir de halı saha maçı gibi yüksek tempolu aktiviteler riski arttırabilir. Mesele ağrı kesici alıp almamak değil ağrının nedenini tespit etmektir. Kan şekerinizi ölçtürün, temponuzu düşürün. Baş, boyun, sinüs, beyin hastalıklarında baş ağrısı şikayet olarak karşımıza çıkabilir. Muayene olun.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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