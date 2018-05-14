Söylemeye utanıyorum
Kadınlarda karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir.
Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir.
Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog, desteği gündeme gelebilir.
Daha 36 yaşındayım. Ama unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?
Evli misin bekar mı?
Yazmamışsın. Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı, depresyon durumları unutkanlık sebepleri. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli.
Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, portakal, greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi bol antioksidan içeriyor. Yani hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.
TEK AKCİĞERİM VAR
Sağ akciğerim alındı. Tek akciğerle yaşarken nelere dikkat etmeliyim, nasıl beslenmeliyim?
Hangi hastalıktan dolayı ameliyat edildiğin çok önemli. Özellikle mevcut durumunun muhafazası önemli. Kontrollerine ve varsa ilaçlarına itina göster. Vaktinde iç. Vaktinde kontrole git. Özellikle toplu yaşanılan yerlerde üst solunum yolu enfeksiyonu kapma riski artar. Hasta ziyaretlerini telefonla yapın. Uyku düzenine dikkat. Tansiyon ölçümünü ihmal etme.
Burun tıkanıklığı var olan akciğerinden faydalanmanı azaltır. Alerjik yapıdaysan baharlarda tedbir al. Beslenmede yeşil sebze meyveden zengin beslen Kansızlık şikâyetlerini arttırır. Tek akciğeri daha fazla yorar.
PROSTAT OLABİLİR MİYİM?
58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?
Her erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum: "Prostat hastalık ismi değildir.
Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir." 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir.
Böylece şikâyet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikâyetlerle kendini gösterir.
ENGİNARIN FAYDASI NEDİR?
Kolesterolüm yüksek. Böbrek taşım var. Enginar önerdiler. Dedikleri kadar önemli mi?
Hastalıklarımıza uygun beslenme tamamlayıcı Tıp olarak oldukça değerlidir.
Enginarda tüm sebzeler ayrı bir mucize. Bol liflidir. Hazmı kolaylaştırır. Üre ve kolesterolü düşürücü, idrar söktürücü, kandaki şekerini düzenleyici, damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyici, böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı özellikleri var. Ayrıca prostat, meme ve rahim ağzı kanserine karşı koruyucu maddelere sahiptir. Yemek ayırmak yok.
Enginar duyarsa ağlar.
Nafiz hocam, babam 75 yaşında. Herkes 'Spor yapsın' diyor. Ne önerirsiniz?
İnsanlar yaşlandıkça hareket etme yetenekleri azalır. Hareketsizlik arttıkça hastalık görülmesi artar. Yani "İşleyen demir gerçekten ışıldar." Kişiye has değerlendirme önemlidir. Ancak genel olarak istirahat halinde bile yapabildiği her türlü hareketi dinlenerek yavaş yavaş yapmalıdır. Mesela otururken kollarını, omuzlarını yukarı-aşağı, bacaklarını ileri geri hareket ettirmelidir. Hareket kas gücünü korur, kan dolaşımını düzenler, felç gibi hastalıkların gelişmesini önler. Günlük en az 30 dakika fiziksel aktivite şart.
Arkadaşım Hepatit C. Yani karaciğer hastası. Ailesinden tahlil istemişler. Bizde yaptıralım mı?
Hepatit C bulaştırma riski kan ve vücut sıvıları ile temas etmiş jilet, manikür aletleri, diş fırçası ve özellikle enjektör iğnelerinin ortak kullanımından, sağlıklı temizlik koşullarının sağlanmadığı yerlerde kulak deldirme ve dövme yaptırılması gibi kan ve sıvılarının diğer kişiye geçmesi ile olabilir. Genel olarak Hepatit C testini yaptırmanız uygun olur. Ayrıca geçmişte kan nakli yapılmış olanlar, korumasız cinsel ilişkide bulunanlar, Hepatit C'li anneden doğan çocuklar, test yaptırmalıdır.
Tansiyonum yükseldi. Göğsüme elektro ile baktılar. Elektro ne yapar?
'Elektro' dedikleri test Elektro Kardiyo Grafi (E.K.G.) denilen bir testtir. Göğsünüze kablolarla bağlanan alet yardımıyla yapılır. Kalbin çalışmasının elektriği kayıt edilir. Cilde yapıştırılan elektrot dediğimiz malzemelerle cihaz kayıt yapar.
Kalp hızı, ritmi, yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren belirtiler, geçirilmiş kalp krizi bulguları EKG ile tanınabilir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Söylemeye utanıyorum
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