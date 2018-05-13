Hacamat yaptırayım mı?
Hacamat birçok faydasıyla çok önemli bir tedavidir. Ancak özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanılan hastalıklarda testler yapıldıktan sonra yapılıp yapılmamasına karar verilebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsan tam kan sayımı, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, PT, APTT, INR testlerini yaptır.Bana gönder. Uygunsan iletirim.
49 yaşındayım. Menopoza girdim. Kemik ölçümü yaptırdım. T - 2,8 çıkmış. Bu ne demek?
Kemik erimesi var demek. Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın - 2, 8 altında demek. Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye.
Sigara ve alkol kullanma. Mutlaka düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi uzmanı, iç hastalıkları uzmanı takibinde kal. İlaç kullanman gerekiyor. İlaç ve ilaç dışı tedavi 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.
Çabuk acıkıyorum. Uku düzenim bozuk. Sinirliyim. Uyku ilacı alsam olmaz mı?
Arabanın alarmı çalınca susturuyor musun? Bedenin alarm verince sebebini ararız. Alarmı susturunca sıkıntı geçmez. Hatta ilerler. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Bedene ait nedenler araştırılır. Anlattıklarına göre kan şekeri düşüklüğü olabilir. Açlık veya çok şekerli veya çok miktarda kan şekerini hızlı yükselten gıdalar yedikten sonra ortaya çıkabilir. Halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi yapan, sizi kızgın, öfkeli, sabırsız bir hale getiren bir durumdur. Kilo veremeyen kişilerin çoğunda reaktif hipoglisemi vardır. Doğru muayene olmaya.
Şeker hastasıyım. İlaçlarımı kullanmadım. Mide felci olmuşum. Bu ne demek?
Normal de yenilen Vagus siniri denilen bir sinir kablosu var. Yemekten sonra bu kablo ile mide hareketlerinin yapılması sağlanır. Bu da midenin kasılmasını sağlar. Midenin içindeki gıdalar aşağı doğru ilerler. Vagus siniri uzun süre yüksek şekerle devam eden şeker hastalarında zarar görebilir.
Bu kablo zarar görünce mide hareketleri sağlanamaz. Bir çeşit felç olmuş denilebilir. Bunun için sana mide felci demişlerdir. Hem şekerini düzene sok. Hem de sana denilenleri düzenli yap.
MORALİM BOZUK
Yaşım 37. Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye giremiyoruz. Sertleşemiyorum. İlaç kullansam mı?
Yeni evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında sıkıntılar olabilir. Daha önce eğitimi ve deneyimi olmayan durumlar olduğundan sabır, sevgi ve gayret gerekiyor. Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur. Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın. Bununla birlikte bazı hastalıklar, ilaç kullanımları bu duruma neden olabilir. Önce tekrar baştan deneyin. Yine de şikâyetler devam ederse İç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvur.
EŞİM BANA KIZGIN !
Yeni evlendim. İlişki sırasında eşimin ağrısı oluyor. Acaba bana kızdığı için mi böyle yapıyor?
Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk, huzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
Grip oldum. Ateşim 37.5 oldu. Doktor antibiyotik vermedi. Neden?
Ateşini nerenden ölçtüğünü yazmamışsın. Koltuk altı, ağız içi, makat ölçümleri ayrı ayrı değerlendirilir. Kulaktan ve ağızdan ölçülen ateş 36-36,8 derece ise bu normal vücut ısısıdır. Koltukaltından 37 derece, ağızdan 37,5 derece ve makattan (rektal olarak) 38 derece ve üzerinde ölçümler alınıyorsa bu yüksek ateş olarak tanımlanabilir. Seninkini koltuk altı ölçümü kabul edersek, her ateş yükselmesine antibiyotik verilmez.
Ağrı kesicileri sık sık içmek zorunda kalıyorum. Böbrek çürümesi yapar mı?
Ağrı kesici ilaçlar çeşit çeşittir. Her bir çeşidin yan etkileri farklıdır. Çürüme tabiri yerine çalışma bozukluğu dersek daha iyi olur. Gereksiz ağrı kesici kullanımı böbreğin çalışmasını bozabilir.
Sperm sayımı ölçtürdüm. 42 milyon çıktı. İsteğim, gücüm var. Ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?
Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji muayenesi yapıldıktan sonra gerekirse İç hastalıkları uzmanları da hormonal durumunu araştıracak. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir.
Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Hacamat yaptırayım mı?
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